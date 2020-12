Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thạch Thành đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ quân sự (QS), quốc phòng (QP); xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện (VMTD).

Cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành giới thiệu về các thiết bị, vũ khí thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bám sát nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện Thạch Thành đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền QP toàn dân, thế trận QP toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở VMTD, cụm an toàn làm chủ; tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Ban CHQS huyện cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang huyện. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy định trực SSCĐ; chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống kịp thời, nhất là trong phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Ban CHQS huyện và các địa phương trên địa bàn huyện đã duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, quản lý, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh. Trước hết, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trực tiếp huấn luyện, giảng dạy; tổ chức huấn luyện đồng bộ cả về giáo dục chính trị, QS chung và kỹ - chiến thuật sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện luôn chú trọng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, khả năng cơ động SSCĐ, xử lý các tình huống đặt ra; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các phương án, kịp thời sửa chữa, uốn nắn những khâu yếu, mặt yếu. Từ cách làm trên, hàng năm, 100% số xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đều hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Công tác tập huấn huấn luyện cho cán bộ và phân đội thuộc tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2020 đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Việc xây dựng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được quán triệt, thực hiện nghiêm túc đã tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác QS, QP địa phương, không để bị động bất ngờ.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng các khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở diễn biến của dịch bệnh, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, quyết định thành lập khung điều hành, đầu tư các trang thiết bị, các phương án vận hành khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả tốt (có đầy đủ các ban, ngành của huyện tham gia diễn tập như trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, huyện đoàn..., trong đó lực lượng QS là 15 đồng chí, dân quân là 51 đồng chí, lực lượng công an huyện là 15 đồng chí và các địa phương thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du cùng tham gia diễn tập).

Thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS huyện Thạch Thành đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách; ngoài ra cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia ủng hộ “Chương trình tết yêu thương” do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức với số tiền 5 triệu đồng. Thực hiện tốt việc thụ lý hồ sơ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp cho các đối t­­ượng tham gia dân công hỏa tuyến. Song song với đó, Ban CHQS huyện đã th­­ường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, tích cực phối hợp cùng với các lực lượng tham mư­­u giúp cấp ủy, chính quyền địa ph­­ương quản lý, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi thời điểm. Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và các lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình địa bàn vùng dân tộc và vùng tôn giáo, các hoạt động lễ, hội diễn ra bình thường, không có các hoạt động móc nối, lôi kéo Nhân dân tranh chấp, khiếu kiện, gây mất ổn định tình hình.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ QS huyện Thạch Thành đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống cho cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan VMTD. Cùng với đó, đảng ủy chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện Thạch Thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm VMTD, góp phần xây dựng nền QP toàn dân, thế trận QP toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn vững chắc.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh