Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2022

Sáng 7-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 9 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý I-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng; giá nhiên, nguyên vật liệu, nhất là giá xăng, dầu liên tục tăng cao đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, thực hiện linh hoạt các giải pháp, TP Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt và tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,6%, cao hơn nhiều lần so với quý I-2021, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 11,7%, thương mại - dịch vụ tăng 21%, nông - lâm - thủy sản tăng 5,7%. Ngành dịch vụ nhanh chóng được phục hồi, nhất là hoạt động thương mại và xuất khẩu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 17.305 tỷ đồng (tăng 31,9% so với cùng kỳ); xuất khẩu giữ mức tăng trưởng cao, tổng giá trị xuất khẩu đạt 370,8 triệu USD (tăng 21,6% so với cùng kỳ). Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 10.778 tỷ đồng (tăng 9,7% so với cùng kỳ); sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 630,72 tỷ đồng (tăng 5,7% so với cùng kỳ).

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước đạt 799.690 triệu đồng, đạt 32% dự toán tỉnh giao, 25,7% dự toán thành phố giao và tăng 67,8% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 8.504 tỷ đồng (tăng 8,7% so với cùng kỳ).

Trong công tác quản lý đô thị, thành phố đã tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định của pháp luật về trật tự đô thị từ ngày 15-3 đến ngày 15-5. Trong quý, đã kiểm tra, xử lý 214 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng trong quý I là 43,44 ha, đạt 46,2% kế hoạch tỉnh giao.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Điểm cầu hội nghị tại phường Nam Ngạn.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý II-2022, TP Thanh Hóa đề ra nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu và quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường.

Trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022…

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các phường, xã, phòng, ban, đơn vị cần đánh giá cụ thể, sát, đúng tình hình tại địa phương, đơn vị mình trong quý I; phân tích làm rõ nguyên nhân đối với các chỉ tiêu đạt thấp để đề ra các giải pháp khắc phục trong quý II-2022 và những tháng tiếp theo, nhất là chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp.

Các đồng chỉ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các cụm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các phường, xã, cơ quan, đơn vị cần dành thời gian làm việc đối với địa bàn được phân công phụ trách để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề cần giải quyết.

Trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngoài mục tiêu, nhiệm vụ của của cơ quan, đơn vị mình cần bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bám sát các chương trình trọng tâm và khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách hiệu quả.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, trách nhiệm trong công tác phối hợp của các đồng chí bí thư, chủ tịch các phường, xã, trưởng các phòng, ban, đơn vị. Thành phố sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, về đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng cần rà soát, đánh giá cụ thể các dự án, kiên quyết đưa ra khỏi danh sách các dự án không khả thi, không thực hiện được.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An”, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến phố đi bộ Phan Chu Trinh, phường Điện Biên; Phòng Giáo dục và Đạo tạo thành phố chỉ đạo các nhà trường hoàn thành các nội dung của năm học theo quy định. Trong công tác quốc phòng - an ninh, cần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; Công an thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình, không để xẩy ra bị động, đột xuất, bất ngờ, nhất là ở các khu công nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tố Phương