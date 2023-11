Bác bỏ thông tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3, Cảng container Long Sơn

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân xã Hải Hà cần chọn lọc thông tin về các sự việc đang diễn biến liên quan đến công tác đầu tư xây dựng bến số 3, Cảng container Long Sơn từ các nguồn chính thống; tránh bị dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng kích động để tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu có kiến nghị, thì đề nghị Nhân dân xã Hải Hà làm đơn gửi Chủ tịch UBND xã Hải Hà và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời theo định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Mặt bằng quy hoạch bến số 3, Dự án Cảng container Long Sơn.

Nhiều ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội như facebook, tiktok... của tổ chức phản động đã đăng tải, phát đi thông tin về việc lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3 Cảng container Long Sơn thuộc địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với Báo Thanh Hóa, ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn khẳng định: “Đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật về vụ việc này. Việc xây dựng bến số 3, Cảng container Long Sơn với hoàn toàn diện tích mặt nước nên không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân. Do đó không thể có việc cưỡng chế xảy ra”.

Một tài khoản facebook xuyên tạc, bịa đặt nội dung về việc bảo đảm thi công sáng 31/10.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cũng khẳng định: “Phạm vi xây dựng hạng mục bến cảng là 1km tính từ bờ biển trở ra, do đó không ảnh hưởng lớn đến ngư trường khai thác của người dân, điều này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đánh giá. Mặt khác, khi hình thành bến số 3 sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió cho xã Hải Hà, đồng thời tạo thành vùng nước với diện tích khoảng 10 ha phục vụ cho ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn".

Được biết, trước khi xây dựng bến số 3, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân xã Hải Hà nói chung, các hộ dân xã Hải Hà có phương tiện tàu, thuyền khai thác, thu mua hải sản về chủ trương, thủ tục pháp lý, chính sách pháp luật của Nhà nước trong triển khai bến số 3, Cảng container Long Sơn. Sau khi được tuyên truyền, đa phần người dân đã đồng tỉnh, ủng hộ.

Chính quyền xã Hải Hà tuyên truyền, giải đáp kiến nghị các vấn đề xung quanh việc triển khai dự án bến số 3 - Cảng container Long Sơn, sáng ngày 20-10.

Tuy nhiên còn một bộ phận người dân bị các đối tượng kích động dụ dỗ, lôi kéo, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự khu vực bến số 3, Cảng container Long Sơn. Thậm chí các đối tượng này còn cho hàng trăm học sinh nghỉ học tham gia tụ tập, diễu hành phản đối việc xây dựng cảng số 3.

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, lực lượng chức năng và xã Hải Hà triển khai phương án đảm bảo an toàn thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn.

Công ty TNHH Long Sơn huy động máy móc tiến hành san lấp mặt bằng khi được bảo đảm thi công.

Quá trình triển khai phương án đảm bảo an toàn thi công bến số 3, một số trường hợp tiếp tục có hành vi gây cản trở thi công nên lực lượng chức năng đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, Công ty TNHH Long Sơn dự kiến khởi công xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn vào tháng 10/2023 với tổng mức đầu tư là 752 tỷ đồng. Dự án thực hiện trên tổng diện tích mặt nước khoảng 15 ha, chiều dài bến cảng 250m và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác tháng 10/2025.

Đây là công trình hạ tầng biển quan trọng với Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Việc triển khai xây dựng vào thời điểm này là rất cần thiết nhằm hình thành, phát triển khu vực cảng container chuyên dụng đầu tiên tại Cảng Nghi Sơn.

Dự án khi vận hành sẽ trực tiếp tạo việc làm cho khoảng 500 lao động, thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ cảng biển, tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thị xã Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Xã Hải Hà hiện có 415 phương tiện khai thác hải sản/410 hộ, với 1.042 lao động. Cơ cấu nghề khai thác ở địa phương tùy thuộc vào mùa vụ, thời điểm với các nghề chính: lưới kéo tôm, lưới kéo moi, lưới rê, câu tay, vớt sứa. Ngư trường chủ yếu của người dân chủ yếu ở vùng biển Thanh Hóa đến Nghệ An. Một số ít phương tiện hoạt động tại vùng biển Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Ninh.

Tùng Lâm