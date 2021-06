Ấm tình quân – dân nơi cửa biển Đa Lộc

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng (BP) Đa Lộc đặc biệt quan tâm đến công tác vận động quần chúng, chung tay góp sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Trong đó, hiệu quả từ việc phân công đảng viên đồn BP phụ trách các hộ gia đình nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của chính quyền và người dân.

Kể từ khi được phân công phụ trách hộ gia đình, Đại úy Lê Văn Chung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đa Lộc luôn tận tình, chu đáo quan tâm, giúp đỡ bà Vũ Thị Xuân (thôn Yên Lộc, Đa Lộc).

Đồn BP Đa Lộc đóng trên địa bàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc), được giao quản lý đường biên giới biển dài 17,5 km với 9 xã ven biển thuộc hai huyện Hậu Lộc, Nga Sơn.

Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 18-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội BP về việc phân công đảng viên đồn BP phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị triển khai cho đảng viên của các đội rà soát các hộ gia đình thuộc đối tượng cần phụ trách, báo cáo chỉ huy đơn vị. Đối tượng rà soát tập trung vào các hộ gia đình chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt), gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình có mối quan hệ chính trị - xã hội phức tạp, dễ bị lợi dụng kích động, thành viên trong gia đình có tiền án, tiền sự... Căn cứ vào điều kiện, tình hình, hộ gia đình được phân công, các đảng viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch cá nhân, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có hộ gia đình phụ trách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tổng số đảng viên của Đồn BP Đa Lộc được phân công phụ trách hộ gia đình là 38 đồng chí; số hộ được phân công đảng viên phụ trách là 172 hộ/9 xã. Các đồng chí đảng viên đã gặp gỡ, nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng tại các hộ gia đình mà mình được phân công phụ trách. “Mỗi đảng viên xác định nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực biên giới biển, tích cực tham gia phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Trung tá Lê Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BP Đa Lộc, cho biết.

Theo chân Đại úy Lê Văn Chung, Chính trị viên phó Đồn BP Đa Lộc, chúng tôi ghé thăm bà Vũ Thị Xuân (thôn Yên Lộc, Đa Lộc). Tại ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, bà Xuân thân tình chào khách. Nhìn người đàn bà có phần không được minh mẫn, tay chân chậm chạp, run run nở nụ cười tươi, hỏi han, trò chuyện với anh Chung khiến ai ai cũng cảm thấy xúc động về tình người, tình đời, tình cảm quân - dân gắn bó nơi mảnh đất cửa biển này.

Bà Xuân là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Đa Lộc. Ông Vũ Xuân Thu (em ruột của bà Xuân) chia sẻ: Bà Xuân vốn không được nhanh nhẹn, minh mẫn như người bình thường. Trước đây, bà Xuân ở với hai cô con gái nhưng khi các con đi lấy chồng, bà sống một mình trong căn nhà hai gian lợp ngói xây dựng từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng nhiều. Mặc dù hai người con của bà Xuân đều lấy chồng ở gần nhà, gia đình ông Thu ở ngay sát nhà bà Xuân nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh cũng khó khăn nên chỉ đỡ đần, chăm lo cho mẹ/chị được phần nào. Cuộc sống của bà Xuân trôi đi lặng lẽ, vất vả, thiếu thốn trong căn nhà xập xệ ấy. Ở cái tuổi “thất thập”, ăn uống không đủ chất, bữa đói bữa no khiến bà Xuân hay mắc các bệnh về đường ruột, thường xuyên phải đi viện.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đa Lộc đến thăm hỏi, động viên bà Vũ Thị Xuân (thôn Yên Lộc, xã Đa Lộc).

Tháng 5–2020, anh Chung được Đồn BP Đa Lộc phân công phụ trách gia đình bà Xuân. Từ khi nhận nhiệm vụ, anh Chung luôn thu xếp thời gian, công việc đến thăm nom, trò chuyện cùng bà. Hoàn cảnh khó khăn của bà Xuân khiến anh Chung cảm thương, trăn trở. Khi thì anh mang cho bà đồng quà, tấm bánh, lúc lại mua manh áo mới... Anh Chung chia sẻ: “Tôi luôn đau đáu trong lòng làm sao để có thể giúp đỡ được bà để những năm tháng tuổi già của bà được vui vẻ, no ấm hơn”. Xuất phát từ cảm thương, trăn trở ấy, anh Chung báo cáo với chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương tìm phương án giúp đỡ, hỗ trợ cho bà Xuân có căn nhà khang trang.

Sau quá trình bàn bạc, thống nhất ý kiến, chủ trương, huy động nhiều nguồn lực, khoảng cuối năm 2020, ngôi nhà của bà Xuân được khởi công xây dựng. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do GCF tài trợ, theo Quyết định số 48/2014-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của mạnh thường quân, người thân, bà con hàng xóm... Ngay từ khi triển khai xây dựng nhà ở cho bà Xuân, Đồn BP Đa Lộc đã tích cực tham gia, hỗ trợ ngày công, vận chuyển nguyên vật liệu, san nền... Nhờ sự quan tâm, sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ Dự án GCF, sự tham gia, hỗ trợ của nhiều người, khoảng đầu năm 2021, ngôi nhà của bà Xuân đã xây dựng xong. Bà Xuân xúc động nói: “Vui lắm cô ạ, cả đời tôi chẳng nghĩ sẽ được ở trong ngôi nhà đẹp như này”. Căn nhà chẳng có nhiều vật dụng sinh hoạt, phòng khách bày biện bộ bàn ghế cũ là xong nhưng tình người, tình đời, tình cảm quân - dân như cá với nước hàm chứa trong câu chuyện về ngôi nhà này là điều không gì có thể đong đếm được.

Không chỉ tích cực tham gia, đóng góp ngày công xây dựng nhà ở, tặng một số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, từ trước đó, Đồn BP Đa Lộc đã nhận “nuôi cơm” cho bà Xuân với tâm niệm: Bữa cơm bộ đội có gì thì bà ăn như thế. Theo đó, đều đặn 2 bữa/ngày, Đồn BP Đa Lộc đều cử người đưa cơm đến cho bà Xuân. Trong chiếc cà mèn nhỏ, cơm nóng được xới đầy, hơi nén lại một chút để còn chỗ đựng thêm các món ăn kèm: khi thì cá, lúc lại thịt, trứng, rau... Chừng ấy thôi nhưng sao thật đủ đầy, ấm áp, chan chứa nghĩa tình. Trong cuộc sống nghèo khó, nhiều nỗi thiệt thòi của bà Xuân, sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo của Đồn BP Đa Lộc là điều đáng trân trọng.

- “Ngày nào đến bữa cũng cứ trông ngóng các anh BP đến” - bà Xuân thủ thỉ.

- “Cơm bộ đội ngon không bà?” - một người trong đoàn hỏi bà.

- “Có! Nóng sốt ngon lắm” - bà Xuân nói.

Được biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Đồn BP Đa Lộc không qua lại đưa cơm hằng ngày mà gửi gạo, thực phẩm nhờ người thân, hàng xóm nấu cơm cho bà. Bà Xuân hỏi: “Sao lâu nay các anh BP không mang cơm cho bà nữa, ngày nào cũng chờ mà chả thấy?”. Dường như, hơn cả bữa cơm đơn thuần, sự xuất hiện của những người lính quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc trong cuộc sống của bà Xuân. Tấm lòng của anh Chung, những việc làm thiết thực, ý nghĩa của Đồn BP Đa Lộc đã trở thành nguồn vui, nguồn động lực, góp phần giúp đỡ cho cuộc sống của bà Xuân vơi bớt đi vất vả, khốn khó. Ông Vũ Xuân Thu chân thành cho biết: “Trước đây, do ăn uống, sinh hoạt thất thường, không đảm bảo nên bà Xuân thường hay đau ốm. Tuy nhiên, hơn một năm nay, nhờ Đồn BP chăm lo cơm nước, thường xuyên thăm khám nên sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của bà Xuân được cải thiện hơn nhiều”. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, cho biết: “Đồn BP Đa Lộc luôn có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, đồn có những đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy, phát triển giáo dục, khuyến học khuyến tài ở địa phương thông qua các chương trình: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn BP”... Bên cạnh đó, đồn luôn tích cực phối hợp, tham gia, làm tốt công tác an sinh xã hội như: đền ơn đáp nghĩa, quỹ “vì người nghèo”...”.

Khi chúng tôi chuẩn bị chia tay gia chủ, bà Xuân thủ thỉ nói với anh Chung: “Nhà có ít lạc đang phơi, bà biếu đồn BP nhé”, “à, dưới bếp có quả đu đủ chín, chú cầm về ăn”... Chẳng phải mâm cao cỗ đầy hay nặng lòng về vật chất, bà Xuân muốn đem tất cả những gì mình có để bày tỏ tình cảm yêu mến của mình với anh Chung, với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đa Lộc.

Bài và ảnh: Hương Thảo