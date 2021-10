Ấm lòng từ những gói an sinh

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh cho những hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, bị ảnh hưởng dịch bệnh tại những nơi phong tỏa có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Ở những con phố nhỏ, nhiều gia đình chưa kịp “trở tay” trước dịch bệnh và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên thiếu nhiều mặt hàng thiết yếu.

Hội LHPN TP Thanh Hóa trao gói an sinh cho hộ dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận tại TP Thanh Hóa bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Hội LHPN TP Thanh Hóa đã khẩn trương rà soát và phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng 49 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu dân cư bị phong tỏa, mỗi suất trị giá 435.000 đồng; hỗ trợ tiền mặt từ 300.000 đến 500.000 đồng và gói an sinh cho 23 hộ người dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận đang trọ trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi gói an sinh bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu do tổ chức hội vận động, quyên góp và tiền mặt được trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TP Thanh Hóa. Tổng trị giá hỗ trợ các đối tượng hơn 40 triệu đồng.

Chị Đỗ Thị Bảy, Chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa cho biết: Chị em phụ nữ TP Thanh Hóa tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, mọi phong trào đều hưởng ứng nhiệt tình, lực lượng tham gia đông. Bằng nhiều việc làm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho vùng dịch, khu cách ly, như: tủ điện nấu cơm, hàng hóa, nhu yếu phẩm; tổ chức phiên chợ không đồng cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các cấp hội đã vận động nhiều nhu yếu phẩm góp sức với cấp ủy, chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh, ấm lòng nhiều hộ khó khăn.

Nông Cống là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN huyện đã nhanh chóng tiếp tục triển khai chương trình “Ngân hàng bò” và đã trao 7 con bê giống cho phụ nữ nghèo trị giá hơn 100 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ mua con giống được hội trích từ nguồn quỹ đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (mỗi hội viên từ 5.000 đồng/người/năm); trao kinh phí hỗ trợ 2 mái ấm tình thương, 24 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Cùng với đó, các cấp hội trong huyện thực hiện tốt phong trào tương trợ lúc khó khăn hoạn nạn với các hình thức như: Giúp ngày công lao động, con giống, tiền mặt, hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Với sự đảm đang, truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thanh Hóa nói riêng, các chị cùng với tổ chức hội các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt chăm lo, đóng góp bằng vật chất, tinh thần, sức lao động thực sự chia sẻ khó khăn với những gia đình hội viên, phụ nữ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Có thể nói, chưa có thời điểm nào, từ cán bộ hội, nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ doanh nhân đến hội viên phụ nữ các cấp đều tham gia phòng, chống dịch với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt đến vậy. Mỗi địa phương, đơn vị có cách vận động khác nhau nhưng đều chung mục tiêu là vì an sinh xã hội. Các chị làm những việc khuân vác, tự tay đóng gói, lái xe vận chuyển kịp thời hàng trăm tấn hàng hóa tập kết về nơi quy định để kịp thời hỗ trợ Nhân dân miền Nam, các tỉnh, thành vùng dịch trong cả nước để chống dịch COVID-19. Với tinh thần sáng tạo và tấm lòng “Ba đảm đang”, phụ nữ Thanh Hóa đã và đang viết tiếp truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quê hương Bà Triệu, phụ nữ Việt Nam.

Từ đầu tháng 7 năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình “Bữa cơm ấm lòng người cách ly” được đông đảo hội viên, phụ nữ các cấp hưởng ứng, đạt kết quả cao. Đây là sự sẻ chia, động viên lớn góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Từ 6 giờ sáng, hội viên phụ nữ nhiều đơn vị, như: phố Bắc Nam, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), xã Công Liêm (Nông Cống), xã Định Tăng (Yên Định)... và nhiều nhà hảo tâm đã có mặt chuẩn bị những suất cơm “0 đồng” cung cấp cho khu cách ly trên địa bàn. Ai nấy đều nhiệt tình phục vụ với mong muốn góp sức mình vào công tác phòng chống dịch.

Chỉ tính trong khoảng thời gian gần 2 tháng (cuối tháng 7 đến giữa tháng 9) các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động, hỗ trợ được khoảng 70 ngàn suất cơm, trong đó nhiều nhất là hội LHPN các huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Đông Sơn, Triệu Sơn... Đặc biệt là sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nhân nữ vận động được khoảng 15 ngàn suất, vượt 5.000 suất theo chương trình “10.000 suất cơm yêu thương” do các đầu bếp Nhà hàng Dạ Lan nấu và được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung toàn tỉnh trong các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Dù ở cương vị nào, dù cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nhiều khó khăn nhưng chị em vẫn một lòng hướng về những nơi khó khăn hơn, những nơi có diễn biến phức tạp của dịch bệnh để hỗ trợ bằng tình cảm, vật chất. Nghĩa cử cao đẹp đó đều xuất phát từ trái tim nhân hậu, tấm lòng thảo thơm của người phụ nữ. Qua đó, chị em truyền cho nhau thêm sức mạnh, niềm lạc quan để phòng chống dịch hiệu quả”.

“Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” là chương trình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động được hội LHPN các cấp trong tỉnh thực hiện lan tỏa, tạo thêm sức mạnh cộng đồng vượt qua khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh vận động được 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch, trong đó có hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, các vùng dịch trong cả nước hỗ trợ nhu yếu phẩm 4,8 tỷ đồng; tặng nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế... cho 41 khu cách ly của huyện, 3 khu cách ly của tỉnh và các khu cách ly TP Hồ Chí Minh; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tiêu thụ 100 tấn vải thiều cho Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ tặng quà cho các cháu là con lực lượng tuyến đầu chống dịch, con hội viên là F1, F0, các cháu mồ côi, các cháu khuyết tật, ốm đau, hội viên, phụ nữ nghèo; “vùng xanh” giúp “vùng đỏ” đi chợ hộ, thu hoạch nông vụ...

Với tinh thần mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp; mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh, trách nhiệm của mỗi cán bộ, tổ chức hội trong công tác hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng, chống dịch, nhằm quyết tâm cùng hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân, đồng lòng dập dịch, để sớm ngăn chặn, đẩy lùi được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Bài và ảnh: Lê Hà