7 cơ sở kinh doanh karaoke tại thị xã Bỉm Sơn bị lập biên bản xử lý vi phạm

Chiều 29-9, thông tin từ UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn do vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn bị kiến nghị dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Theo đó, từ ngày 12-9, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Thành phần tham gia Đoàn gồm cán bộ các phòng: Văn hóa - Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; lực lượng Quản lý thị trường và Công an thị xã.

Qua kiểm tra Đoàn đã phát hiện và lập biên bản xử lý 6 cơ sở vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, như chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa lắp biển chỉ dẫn an toàn thoát nạn khi có sự cố cháy, hệ thống thiết bị điện chưa đảm bảo an toàn…Trong đó, Đoàn đã kiến nghị tạm dừng hoạt động 6 cơ sở và xử phạt hành chính số tiền 4,2 triệu đồng.

Các cơ sở bị kiến nghị tạm dừng hoạt động để khắc phục sai phạm, gồm: Karaoke 33 sắc màu, Karaoke Hoa Hồng, Karaoke Tuấn Anh 1, cùng thuộc khu phố 10, phường Ngọc Trạo; Karaoke Hoàng Anh 2, ở khu phố 6, Karaoke Phương Loan ở khu phố 1, phường Ngọc Trạo và Karaoke Diamond ở khu phố 3, phường Phú Sơn.

Trước đó, trong ngày 11-9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Quang Vinh thuộc khu phố 10, phường Bắc Sơn. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm và kiến nghị tạm đình chỉ cơ sở này do không đảm bảo các quy định an toàn PCCC.

Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn hiện có 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong đó có 1 cơ sở mới được cấp phép hoạt động trong năm 2022.

Đỗ Đức