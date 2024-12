Thị xã Nghi Sơn: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất từ trước tới nay

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 22, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; triển khai nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 23,56%, vượt 4,56% kế hoạch, cao nhất từ trước tới nay và cao nhất trong các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 151.898 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 17.140 tỷ đồng, bằng 85,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 11.166 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 1.340,9 tỷ đồng, vượt 37% dự toán tỉnh giao.

Trong năm, thị xã đã thành lập 180 doanh nghiệp, vượt 21,3% chỉ tiêu tỉnh giao.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn Trịnh Xuân Phú phát biểu tại hội nghị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, bình quân các xã đạt 18,1 tiêu chí; có thêm 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao (đạt 100% kế hoạch).

Công tác giải phóng mặt bằng được thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2024, thị xã đã bàn giao 390 ha/386,68 ha tại 46 dự án, bằng 100,85% kế hoạch.

Đại biểu dự hội nghị.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT các trường trên địa bàn đạt 99,87%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn Trương Bá Duyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trong năm, kết nạp 441 đảng viên mới, vượt 14,5% kế hoạch.

Thị xã cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sỹ Thành (CTV)