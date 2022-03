Quảng Xương: Thi đua yêu nước, động lực để phát triển

Các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng đã và đang tạo nên những đổi thay cho huyện Quảng Xương trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, kinh tế - xã hội của huyện Quảng Xương từng bước tăng trưởng, tạo sự thay đổi đáng kể về diện mạo.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động mọi nguồn lực trong dân, tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương tổ chức phát động thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Mỗi phong trào thi đua đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trên mọi mặt của đời sống, mang tinh thần của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào như: “Chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi và đưa các ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất”, “Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế cá thể”, “Phát triển ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp và phát triển doanh nghiệp”... đang góp phần định hướng cho các hoạt động lao động, sản xuất, tận dụng triệt để lợi thế sẵn có của địa phương. Đặc biệt, phải kể tới Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) hiện được triển khai đến tất cả các xã, thị trấn đã góp phần nâng cao chất lượng, tạo dựng tên tuổi cho các sản phẩm do Nhân dân làm ra. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 4 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao (dưa lưới taki và dưa chuột baby - Công ty Phong Cách Mới - thị trấn Tân Phong); 2 sản phẩm 2 sao (lá xông hơi cảm lạnh và ngâm chân Mộc Việt Hộ). Đồng thời, xây dựng một số mô hình ứng dụng khoa học – công nghệ trong nhân giống và nuôi trồng thủy sản như nhân giống tôm sú, cua và nuôi tôm sú, cua thương phẩm; nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân giống cá chép, cá rô phi...

Từ những phong trào, chương trình cụ thể, bám sát và phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, Quảng Xương đạt những dấu ấn riêng trên các lĩnh vực phát triển. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 16,5%, giá trị sản xuất ước đạt 17.402 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với ngành công nghiệp – xây dựng hiện chiếm 41%, dịch vụ 38%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện ước đạt 6.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Nhiều quy hoạch trọng tâm, quy mô, có tính chiến lược đã hoàn thành, như: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045; Quy hoạch chung thị trấn Tân Phong đến năm 2035; phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cống Trúc, Cụm công nghiệp Nham Thạch; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên.

Cùng với các phong trào trên lĩnh vực kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ nhiều năm liền, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống của người dân. Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 79% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ công nhận khu dân cư văn hóa 79,5%; có 9 cơ quan, đơn vị công nhận đạt chuẩn văn hóa; đã có 174 thôn có quy ước xây dựng thôn văn hóa được công nhận; công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” cho 149 thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được đông đảo quần chúng nhiệt tình hưởng ứng, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.

Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Kiên cố hóa trường lớp học”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học gắn với thực tiễn”... được triển khai rộng khắp, mang về những kết quả tích cực. Quảng Xương là huyện có chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và có chuyển biến tích cực; toàn huyện có 59 tập thể và 445 cá nhân được tặng giấy khen, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua năm học 2020–2021, có 1 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm 2021, số trường công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đạt 144,4% kế hoạch, số trường công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 300% kế hoạch.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua đã góp phần vào việc duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức diễn tập điểm khu vực phòng thủ huyện năm 2021 đúng nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, “đột xuất”, “bất ngờ”.

Ngoài các phong trào kể trên, năm 2021, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện cũng huy động hội viên, đoàn viên tham gia vào nhiều phong trào thi đua khác, như: phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng quỹ mái ấm tình thương, hướng về phụ nữ và trẻ em... Mỗi phong trào thi đua với đối tượng, nội dung và mục tiêu cụ thể đã và đang tạo nên hiệu ứng tốt trên từng lĩnh vực, trở thành động lực cho sự phát triển toàn diện của huyện Quảng Xương hiện nay.

Năm 2022, để hiện thực hóa 33 chỉ tiêu chủ yếu đã được quyết nghị, huyện tiếp tục phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các đoàn thể, các hội cấp huyện. Trong đó, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, biến nhận thức thành hành động, việc làm cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai