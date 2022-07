Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận hết lòng vì dân

Đến thôn Thạch An, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy), hỏi về bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) Triệu Quốc Đạt, người dân ở đây không ngớt lời khen ngợi. Anh không chỉ là một bí thư chi bộ giỏi, hết sức hết lòng phục vụ Nhân dân, mà còn là tấm gương về phát triển kinh tế, tích cực vận động, hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại địa phương.

Đồng chí Triệu Quốc Đạt, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Thạch An, xã Cẩm Liên (người thứ ba từ bên phải) tuyên truyền Nhân dân xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từng làm bí thư chi đoàn (từ năm 2012) đến tháng 1-2020, anh Triệu Quốc Đạt, được bầu làm bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Thạch An, xã Cẩm Liên. Trước nhiệm vụ cấp ủy và Nhân dân giao phó, anh luôn tận tụy, hết lòng với công việc, lãnh đạo bà con trong thôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào XDNTM.

Thôn Thạch An có 89 hộ, 426 nhân khẩu, 100% người dân trong thôn là đồng bào dân tộc Dao, trình độ dân trí không đồng đều, nên ngay sau khi xã Cẩm Liên triển khai XDNTM, anh Triệu Quốc Đạt đã tổ chức các cuộc họp tuyên truyền triển khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, để cán bộ, đảng viên hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình, cũng như trách nhiệm phải thực hiện; đồng thời, tuyên truyền đến từng hộ dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Anh cùng với cấp ủy chi bộ thôn Thạch An thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí XDNTM.

Có thể nói, sự tin tưởng của Nhân dân đối với cán bộ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình thực hiện XDNTM thành công tại thôn Thạch An. Với cương vị bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT, Triệu Quốc Đạt đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, hàng trăm cây ăn quả, hàng nghìn mét tường bao, công trình phụ, huy động hàng nghìn công lao động mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; mở rộng tuyến đường vào nghĩa trang thôn; nâng cấp nhà văn hóa thôn. Phối hợp với các đoàn thể, người có uy tín của thôn tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, đồng thời tiếp thu những cái hay, tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác.

Quá trình XDNTM đã có sự chuyển biến rõ, thôn Thạch An không những diện mạo đổi thay mà cuộc sống của Nhân dân cũng được nâng cao. Người dân trong thôn đã chủ động tìm ra những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, như trồng các loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao (na Hoàng Hậu, xoài Đài Loan, nhãn, ổi...) kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thôn Thạch An đã xóa hết nhà tranh tre, tạm bợ; hầu hết người dân trong thôn đều có nhà ở kiên cố; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,2% (năm 2015) xuống còn 3,5% (năm 2021). Năm 2021, thôn Thạch An là thôn đồng bào Dao đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM.

Hơn 2 năm gắn bó với công việc được ví như “vác tù và hàng tổng”, anh Triệu Quốc Đạt luôn đặt lợi ích của người dân, của thôn làng lên hàng đầu. Bằng lòng nhiệt tình, tâm huyết của anh đã động viên Nhân dân trong thôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra. Cùng với thôn Thạch An, xã Cẩm Liên đang phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023. Với những thành tích đã đạt được, anh Triệu Quốc Đạt, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn nhận được nhiều giấy khen do Đảng ủy xã Cẩm Liên, UBND huyện trao tặng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương điển hình người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022, anh vinh dự được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

"Nói đi đôi với làm” là phương châm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của anh Triệu Quốc Đạt. Hơn 2 năm gắn bó trách nhiệm với công việc được giao, mặc dù gặp không ít những khó khăn, thách thức, song bằng sự nhiệt huyết, tình cảm, trách nhiệm, anh đã phát huy hết khả năng, một lòng phục vụ Nhân dân cũng như tự vươn lên làm kinh tế. Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT thôn Triệu Quốc Đạt thực sự là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo.

Bài và ảnh: Hoài Linh