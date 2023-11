Vòng 3 V.League 1: Nóng bỏng các trận derby Thủ đô và Bắc Trung bộ

Đương kim vô địch Công an Hà Nội chạm trán á quân Hà Nội FC, chủ nhà Đông Á Thanh Hóa gặp đội bóng láng giềng Sông Lam Nghệ An là 2 trận derby hứa hẹn hấp dẫn ở vòng đấu thứ 3 V.League 1 mùa giải 2023-2024.

Trận derby khu vực Bắc Trung Bộ giữa Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và Sông Lam Nghệ An (áo trắng) mùa giải 2023-2024 được dự báo là trận cầu nóng bỏng, hấp dẫn.

Cùng giành được 2 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên, cả Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều đặt ra mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới. Trận derby khu vực Bắc Trung bộ mùa này vẫn giữ nguyên được sự “nóng bỏng” vốn đã trở nên quá quen thuộc với bóng đá nước nhà.

Về phía Đông Á Thanh Hóa, ưu thế sân nhà cùng sự tự tin là cơ sở để đoàn quân của HLV Velizar Popov hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới.

Tiền đạo tân binh Rimario (bên phải) và trung vệ Gustavo Santos là những trụ cột trong trận gặp Sông Lam Nghệ An.

Hai trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel ở 2 vòng đấu đầu tiên được xem là bước khởi đầu mùa giải mới khó khăn với đội bóng xứ Thanh. Dù vậy, chiến lược gia người Bulgaria vẫn khẳng định: “Mùa giải là một chặng đường khá dài, chúng tôi không quá bi quan khi mới chỉ có 2 điểm. Mục tiêu của Đông Á Thanh Hóa ở vòng này rõ ràng là 3 điểm. Ngoại trừ trường hợp Đoàn Ngọc Hà bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, tinh thần, sự quyết tâm, sẵn sàng cho trận đấu với Sông Lam Nghệ An”.

HLV Popov vẫn lo lắng về công tác trọng tài ở mùa giải mới.

HLV Popov cũng không quên bày tỏ lo ngại về công tác trọng tài: “Mùa giải mới đã áp dụng công nghệ VAR cho một số trận đấu, tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của trọng tài chính”.

Lo lắng của HLV trưởng Đông Á Thanh Hóa bắt nguồn từ việc đội bóng xứ Thanh đã phần nào chịu thiệt thòi từ những quyết định của trọng tài trong trận đấu với đội chủ nhà Viettel ở vòng 2. Ông Popov sau trận đấu đã không tham gia họp báo và ủy quyền cho trợ lý Mai Xuân Hợp.

HLV trẻ Phan Như Thuật và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho thử thách trên sân Thanh Hóa. (Ảnh: SLNA FC)

Về phía Sông Lam Nghệ An, trước khi đến làm khách ở Thanh Hóa, đội bóng này có sự tăng cường tiền đạo ngoại Rafael Success. Đây được xem là sự bổ sung đáng kể của đội bóng xứ Nghệ cho hàng công bên cạnh chân sút Olaha.

Ngoài ra, ở mùa giải 2023-2024, Sông Lam Nghệ An sở hữu đội hình khá trẻ với sự tăng cường các gương mặt xuất sắc từ các tuyến U21, U19. HLV Phan Như Thuật và các học trò cũng đã sớm có mặt tại Thanh Hóa để chuẩn bị tốt nhất cho trận derby Bắc Trung bộ.

Mùa giải trước, Đông Á Thanh Hóa đã hòa 0-0 trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn 1. Hai đội cũng đá giao hữu trước mùa giải trên sân Vinh với kết quả 2-2.

Hai đội Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều có kết quả hòa trong hai lần gặp nhau gần nhất.

Cuộc đối đầu giữa nhà ĐKVĐ Công an Hà Nội và á quân Hà Nội FC chính là trận đấu thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tân HLV Gong Oh Kyun sẽ chưa ngồi “ghế nóng” của Công an Hà Nội ở trận này, dù vậy nhà ĐKVĐ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự khởi đầu mùa giải khá thuận lợi sau trận hòa 1-1 với Quy Nhơn Bình Định và trận thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Công an Hà Nội chưa chắc có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải - những cầu thủ cũ của Hà Nội FC do chấn thương. Đội bóng ngành Công an cũng vừa chốt sổ ngoại binh với Jeffeson Elias.

Hà Nội FC (áo trắng) và Công an Hà Nội (áo đỏ) đang có kết quả đối đầu cân bằng sau 2 lần gặp nhau ở mùa giải trước. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, Hà Nội FC rất muốn giành chiến thắng ở vòng đấu này cho dù phải đối đầu với nhà ĐKVĐ V.League 1. Trận thua 3-5 trước Hải Phòng ở vòng 2 đã khiến đội bóng của “bầu Hiển” sẽ phải nỗ lực rất lớn ở trận tới. Nhà cựu vô địch V.League 1 cũng vừa có sự thay đổi về ngoại binh khi “chốt” hậu vệ Brandon Wilson và Denilson Junior thay cho Jevtovic Milan và Le Tallec Damian.

Hà Nội FC sẽ phải nỗ lực lớn ở trận derby Thủ đô với ĐKVĐ Công an Hà Nội. (Ảnh: VPF)

Đội bóng Thủ đô hiện vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Lê Đức Tuấn. Việc phải căng mình thi đấu ở đấu trường AFC Champions League vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới màn khởi đầu mùa giải chưa thực sự như ý của Hà Nội FC.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Đây là điều dễ hiểu bởi tính chất của cuộc đối đầu này. Ở mùa giải trước 2 đội đã gặp nhau 2 lần và mỗi đội đều có 1 chiến thắng.

Mạnh Cường