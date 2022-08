Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn nữ tại Giải vô địch trẻ vật tự do, vật cổ điển quốc gia 2022

Các VĐV của Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, đồng thời giành vị trí thứ ba toàn đoàn nữ tại Giải vô địch trẻ vật tự do, vật cổ điển quốc gia 2022 vừa kết thúc chiều nay (15-8).

Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn ở nội dung của nữ.

Giải vô địch trẻ vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2022 diễn ra từ ngày 12 đến 15-8 tại TP Tuyên Quang với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đoàn đều cử những gương mặt trẻ xuất sắc nhất tham gia, do đó các cuộc đua tranh huy chương diễn ra quyết liệt. Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung gồm: vật cổ điển (nam), vật tự do nam, vật tự do nữ, với tổng số 33 hạng cân.

Hơn 200 vận động viên đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia giải.

Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 10 VĐV, trong đó thế mạnh là nội dung vật tự do nữ. Các đô vật trẻ xứ Thanh đã thi đấu rất nỗ lực để xuất sắc đem về 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, đoàn Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn ở nội dung vật tự do nữ (1 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ). Hai VĐV đem về HCV cho đoàn Thanh Hóa là Nguyễn Văn Tú (hạng 74kg vật tự do nam) và Dương Thị Nga (hạng 46kg vật tự do nữ).

Đội tuyển vật Thanh Hóa đã có giải đấu thành công với 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Các HCB và HCĐ đều thuộc về các VĐV trẻ kế cận đầy triển vọng của bộ môn vật Thanh Hóa. Thành tích tại giải được xem là màn khởi động quan trọng của bộ môn, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Giải vô địch trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc là sự kiện nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, là dịp để các VĐV thi đấu, cọ xát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, qua đó tìm kiếm cơ hội bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Mạnh Cường