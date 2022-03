Thanh Hóa nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ tại Giải vô địch các CLB vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022

Sau 4 ngày tranh tài, Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022 tổ chức tại TP Sầm Sơn đã khép lại với lễ tổng kết, trao thưởng.

Đoàn chủ nhà Thanh Hóa thắng lớn tại giải đấu khi giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ và thứ ba toàn đoàn vật tự do nam.

Gần 300 VĐV của 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước đã đem đến những cuộc tranh tài sôi nổi, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao ở 33 hạng cân của 3 nội dung gồm vật tự do nam, vật tự do nữ và vật cổ điển.

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn nội dung vật tự do nam.

Nội dung vật tự do nam là sự khẳng định ưu thế của đoàn Quân đội với thành tích 6 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ nhì và ba là các đoàn Hà Nội (1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ) và Thanh Hóa (1 HCV, 2 HCB).

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Trong khi đó, đoàn chủ nhà Thanh Hóa đã khẳng định vị trí số 1 ở nội dung vật tự do nữ với thành tích 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Xếp thứ nhì và ba là các đoàn Thừa Thiên Huế (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) và Hà Nội (2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ).

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn nội dung vật cổ điển.

Ở nội dung vật cổ điển, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất với 4 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Các đơn vị Quân đội (4 HCV, 3 HCĐ) và Bắc Giang (1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ) xếp thứ nhì và ba.

Đội tuyển vật Thanh Hóa đã có giải đấu thành công.

Với 17 VĐV tham gia, đoàn Thanh Hóa đã có 1 giải đấu thành công với vị trí số 1 toàn đoàn ở nội dung vật tự do nữ (3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ) và thứ ba toàn đoàn ở nội dung vật tự do nam (1 HCV, 2 HCB). Các VĐV giành HCV cho đoàn chủ nhà là Đặng Thị Linh (hạng cân 76kg), Nguyễn Thị Vinh (hạng 72kg), Vũ Thị Hạnh (hạng 55kg) ở nội dung vật tự do do nữ và Nguyễn Văn Tú ở hạng 79 kg vật tự do nam. Trong đó, thành tích ở nội dung vật tự do nam được xem là bước tiến mới của bộ môn vật Thanh Hóa.

Giải đấu đã được tổ chức thành công tại TP Sầm Sơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, UBND TP Sầm Sơn đã phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để giải diễn ra thành công, đặc biệt là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Mạnh Cường