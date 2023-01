Sông Lam Nghệ An đánh bại chủ nhà Đông Á Thanh Hóa trong trận giao hữu

Hai bàn thắng của các ngoại binh Grace Tanda và Olaha chia đều cho mỗi hiệp đã giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa trong trận giao hữu chuẩn bị mùa giải mới vào chiều nay (11-1).

Nguyễn Trọng Hoàng (áo xanh, bên trái) cùng Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa (áo vàng).

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An có 2 trận đấu giao hữu với nhau. Trong trận đấu lượt đi chiều nay (11-1), tân HLV Velizar Popov đã bố trí đội hình trong hiệp 1 khá giống với trận thắng Phố Hiến cách đây ít ngày. Trung vệ ngoại Gustavo Santos vẫn là thủ lĩnh hàng thủ, còn trên hàng công là Đình Tùng, Trọng Hùng.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và Sông Lam Nghệ An (áo xanh) bước vào trận giao hữu.

Mặc dù chỉ là trận giao hữu song cả Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An nhập cuộc với quyết tâm cao. Hai đội đã sớm tạo ra thế trận giằng co khá quyết liệt, nhất là ở khu vực trung tuyến. Dù vậy, Sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn ở tuyến giữa, kiểm soát bóng tốt hơn.

Sông Lam Nghệ An chơi có phần nhỉnh hơn.

Với 3 cầu thủ ngoại xuất phát trong đội hình, hàng công của đội khách đã liên tục gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Xuân Hoàng bên phía Đông Á Thanh Hóa. Cặp tiền đạo Olaha và Grace Tanda chơi nổi bật nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An.

Grace Tanda - cầu thủ đang thử việc là người ghi bàn mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An trong hiệp 1.

Đội khách có bàn thắng mở tỷ số ở giữa hiệp 1 với pha dứt điểm gọn gàng, chính xác của Grace Tanda, cựu cầu thủ từng chơi cho Thanh Hóa ở mùa giải 2020. Đội chủ nhà sau đó dâng cao đội hình, tổ chức được nhiều pha tấn công nhưng sự chính xác trong những đường chuyền quyết định là yếu tố còn thiếu với Đông Á Thanh Hóa. 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Đông Á Thanh Hóa chơi nỗ lực nhưng không ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, HLV Popov đã thực hiện một loạt sự thay đổi, thử nghiệm nhân sự với sự góp mặt của các tân binh Lê Thanh Bình, Lâm Ti Phông, cùng sự tăng cường của Đàm Tiến Dũng, Lê Quốc Phương. Tuy vậy, đây là hiệp đấu mà Đông Á Thanh Hóa không có ngoại binh. Trung vệ Gustavo Santos được cho ra nghỉ. Bản hợp đồng mới Paulo Condrado, người Brazil chưa thi đấu ở trận này.

Bên phía Sông Lam Nghệ An có sự góp mặt của Nguyễn Trọng Hoàng. Đội khách là những người chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trong khi đó Đông Á Thanh Hóa cũng rất cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Lâm Ti Phông là cầu thủ có tới 3 cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng đều bỏ lỡ khá đáng tiếc. Lê Thanh Bình chơi năng nổ nhưng cũng không có cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm.

Không tận dụng được những cơ hội ghi bàn, Đông Á Thanh Hóa đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha ghi bàn của Olaha. Sau khi vượt lên dẫn 2-0, HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng đã liên tục có sự thay đổi nhân sự khi tung thêm các cầu thủ trẻ, dự bị vào sân. Sông Lam Nghệ An đã duy trì thế trận chắc chắn và bảo toàn được lợi thế dẫn bàn.

Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa. Trận thua này sẽ giúp tân HLV Velizar Popov và các học trò rút ra được những bài học kinh nghiệm, chuẩn bị tốt hơn cho trận tái đấu với chính Sông Lam Nghệ An vào ngày 14-1.

Mạnh Cường