Huyện Cẩm Thủy nhất toàn đoàn tại Giải bơi, lặn toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Giải bơi, lặn toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 tổ chức tại huyện Nông Cống đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đơn vị huyện Cẩm Thủy đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị Cẩm Thủy, Thiệu Hóa và Nông Cống

Là sân chơi truyền thống được tổ chức hàng năm, Giải bơi, lặn toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 năm nay thu hút sự tham gia của gần 200 VĐV thuộc 16 đoàn, do huyện Nông Cống đăng cai tổ chức trong ngày 3 và 4-6. Nét mới của giải năm nay đó là các đoàn tham gia tranh tài ngoài các huyện, thị xã, thành phố, còn có các trường THPT, đại học, các câu lạc bộ thể thao trong tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải

Đây là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng cho giải đấu, thành tích thi đấu của các VĐV ở 38 nội dung thi đấu cá nhân, đồng đội ở các nhóm tuổi thuộc 2 môn bơi và lặn đã được nâng lên rõ rệt. Các đoàn tham gia đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng VĐV, phấn đấu giành thành tích cao tại giải.

Đoàn Cẩm Thủy giành vị trí nhất toàn đoàn

Với truyền thống cùng lực lượng VĐV mạnh, đều ở các nội dung thi đấu, huyện Cẩm Thủy đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn khá áp đảo với 8 HCV, 15 HCB, 7 HCĐ. Đây cũng là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào bơi, lặn và thành tích thi đấu tại các giải cấp tỉnh.

Một bất ngờ ở giải năm nay là việc đoàn Thiệu Hóa giành vị trí nhì toàn đoàn với 4 HCV, 2 HCB. Là đơn vị không được đánh giá cao nhưng với quyết tâm cùng sự chuẩn bị tốt, các VĐV đã thi đấu xuất sắc tại giải năm nay. Xếp thứ ba toàn đoàn là đơn vị chủ nhà Nông Cống với 4 HCV, 1 HCB 1 HCĐ.

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội giành thành tích cao ở nội dung bơi đồng đội tiếp sức nữ

Trong khuôn khổ giải đấu năm nay, ban tổ chức đã chú trọng tăng số nội dung thi bơi dìu nạn nhân (cứu đuối nạn nhân 12 tuổi và 14 tuổi ) dành cho các hướng dẫn viên. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng bơi cứu đuối trên địa bàn toàn tỉnh theo yêu cầu mới hiện nay.

Huyện Nông Cống đã bảo đảm các điều kiện để tổ chức giải thành công tốt đẹp

Là đơn vị đăng cai, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, huyện Nông Cống đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nơi lưu trú của các đoàn tham dự giải, bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế, công tác tuyên truyền, phối hợp để tổ chức giải đấu diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Giải bơi, lặn toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là sân chơi bổ ích, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi, lặn để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào TDTT, qua đó tạo nguồn tuyển chọn VĐV bơi, lặn tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, bổ sung cho các đội tuyển bơi, lặn của Thanh Hóa.

Mạnh Cường