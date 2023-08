“Hụt vàng” đáng tiếc, Vật Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn tại giải Vô địch trẻ quốc gia 2023

Các VĐV Vật Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023, cùng thành tích xếp thứ tư toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Giải đấu nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả là người dân địa phương.

Đây là lần đầu tiên một giải Vật quốc gia được đưa về tổ chức tại xã Giao Hải – một trong những là cái nôi của lò vật tỉnh Nam Định nên đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo khán giả đến xem và cỗ vũ.

Tham dự giải có 223 vận động viên của 20 đội đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị gồm: Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Huế, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Long An, Đồng Nai, Công an, Quân đội và chủ nhà Nam Định.

“Hụt vàng” đầy tiếc nuối

Tranh tài trong hai ngày 23 và 24-8, các nữ đô vật Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, qua đó xếp ở vị trí thứ 4 toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Dương Thị Nga (hạng cân 46kg) có năm thứ 2 liên tiếp giành được HCV ở nội dung cho nữ. Nguyễn Thị Linh Huệ (hạng 59kg) và Phạm Thị Thúy Hà (hạng 65kg) giành HCB. HCĐ của Thanh Hóa thuộc về Lê Thị Mỹ Dung (hạng 50kg) và Lê Thị Nhung (hạng 62kg).

Dương Thị Nga (bục số 1) giành HCV cho ĐT Vật Thanh Hóa (ảnh chụp màn hình).

Thúy Hà (bục số 2) luôn là một trong những VĐV được đánh giá cao của ĐT Vật xứ Thanh.

Trước đó, ở những ngày thi đấu đầu tiên, các đô vật nam đã mang về 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Như thường lệ, Nguyễn Văn Tú (hạng cân 74kg) là VĐV giành HCV. Các VĐV giành huy chương bạc và đồng lần lượt là: Lê Ngọc Vinh (hạng 125kg) và Trịnh Văn Long (hạng 79kg).

Thực tế, trong những ngày thi đấu vừa qua, ĐT Vật Thanh Hóa đã có những thời điểm đứng trước cơ hội giành thành tích tốt hơn ở các hạng cân 65kg nữ của Thúy Hà và hạng 79kg nam của Văn Long. Đáng tiếc, hai VĐV này đã đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối và để tuột mất cơ hội giành thêm HCV.

Nguyễn Văn Tú (hạng cân 74kg) giành HCV duy nhất cho Thanh Hóa ở nội dung vật tự do nam.

8 trên 9 VĐV trẻ của Thanh Hóa tham gia giành được huy chương

Với những thành tích kể trên, có tới 8 trên tổng số 9 VĐV tham gia giải lần này mang về huy chương cho ĐT Vật Thanh Hóa. Nguyễn Hữu Minh Đức tuy chưa giành thành tích nhưng là VĐV còn rất trẻ (17 tuổi). Việc được tham gia thi đấu, cọ xát ở giải đấu thuộc hệ thống giải đấu quốc gia là cơ hội rất tốt để VĐV này tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm cho những giải đấu tiếp theo.

Giải vô địch trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc là sự kiện nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, là dịp để các VĐV thi đấu, cọ xát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, qua đó tìm kiếm cơ hội bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Hoàng Sơn