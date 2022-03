Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVI góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT tỉnh nhà

Sáng 19-3, tại thị trấn Thọ Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVI trong chương trình Đại hội TDTT toàn toàn tỉnh lần thứ IX - năm 2022.

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị: Thạch Thành, Thọ Xuân, Thường Xuân.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Thọ Xuân; đại diện các nhà tài trợ cùng 200 học sinh tham gia chạy tập thể hưởng ứng và hơn 200 vận động viên (VĐV). Đây là sự kiện thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2022), 76 năm Ngày thành lập Ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2022) và 60 năm Ngày Báo Thanh Hoá xuất bản số đầu tiên (20-3-1962 - 20-3-2022).

Mở đầu là phần chạy tập thể nhằm biểu dương lực lượng, cổ vũ phong trào việt dã, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của hơn 200 học sinh và các khối của huyện Thọ Xuân.

Đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa, Phó trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc giải.

Tham gia tranh tài 2 cự ly truyền thống 5.000m nam và 3.000m nữ có hơn 200 VĐV đến từ 30 đoàn thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Do giải nằm trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX nên các đơn vị đều có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng tham giai giải với mục tiêu giành thứ hạng cao, tranh chấp huy chương.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đồng hành với giải.

Cuộc đua ở cự ly 5.000m nam đã diễn ra hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát. VĐV của các đơn vị mạnh, có truyền thống về việt dã đã sớm khẳng định được ưu thế của mình để có sự bứt phá, tách tốp sau gần nửa chặng đường.

Các VĐV xuất phát nội dung 5.000m nam.

Trong số đó, VĐV Nguyễn Thiên Phong của đoàn Như Thanh đã xuất sắc bứt lên để cán đích đầu tiên. Về thứ 2 và thứ 3 là các VĐV Trương Việt Thành (thị xã Nghi Sơn) và Nguyễn Minh Hồng (Như Xuân).

VĐV Nguyễn Thiên Phong của đoàn Như Thanh giành chiến thắng cự ly 5.000m nam.

Về kết quả đồng đội nam, đoàn Thạch Thành xếp thứ nhất. Các đơn vị thị xã Nghi Sơn và Công an tỉnh xếp thứ nhì và ba.

Cuộc đua ở nội dung 3.000 nữ cũng hấp dẫn và kịch tính không kém. Bằng việc phân phối sức hợp lý cùng chiến thuật khá khôn ngoan, VĐV Đinh Thị Thu Hương của đoàn Thọ Xuân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ cạnh tranh đề về đích đầu tiên.

VĐV Đinh Thị Thu Hương của đoàn Thọ Xuân về nhất cự ly 3.000m nữ.

Hai VĐV Trịnh Yến Linh và Nguyễn Thị Thương cũng của huyện Thọ Xuân về thứ nhì và ba. Kết quả đồng đội nữ, xếp thứ nhất là huyện Thọ Xuân, xếp thứ nhì và ba là các đơn vị Cẩm Thủy và Thạch Thành.

Qua đánh giá của Ban Tổ chức, thành tích thi đấu ở các nội dung cá nhân, đồng đội nam - nữ tại giải năm nay tốt hơn hẳn so với những năm trước. Đây là điều dễ hiểu khi giải nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX. Thành tích của các đoàn tại các nội dung cá nhân và đồng đội nam - nữ (4 bộ huy chương) được tính vào bảng tổng sắp huy chương của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam.

Căn cứ thành tích cá nhân và đồng đội ở các nội dung 3.000 m nữ, 5.000 m nam, Ban Tổ chức chấm điểm xác định thành tích toàn đoàn. Kết quả, huyện Thạch Thành giành giải nhất toàn đoàn, xếp thứ nhì là huyện Thọ Xuân và xếp thứ ba là huyện Thường Xuân. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các cá nhân xếp từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 ở hai nội dung thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nữ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị tổ chức tốt phong trào việt dã cấp cơ sở và tham gia giải tỉnh gồm: TP Thanh Hóa, huyện Hà Trung, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Yên Định, Như Xuân, Đông Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân, Mường Lát.

Ban Tổ chức trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị tổ chức tốt phong trào Việt dã cấp cơ sở và tham gia giải tỉnh

Sự đồng hành của các nhà tài trợ gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa; VNPT Thanh Hóa; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Bất động sản Saco; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bỉm Sơn; Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã góp phần tạo nguồn lực cho công tác tổ chức và làm nên thành công, tiếp tục nâng tầm cho giải.

Ban Tổ chức giải và các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm.

Là đơn vị đăng cai, huyện Thọ Xuân đã bảo đảm tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức, bố trí đường chạy, công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn, đặc biệt là thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch để giải diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Thành công của Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVI trong chương trình Đại hội TDTT toàn toàn tỉnh lần thứ IX - năm 2022 là điểm tựa quan trọng góp phấn thúc đẩy sự phát triển, lớn mạnh của phong trào TDTT tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Mạnh Cường