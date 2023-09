Giải U21 Quốc Gia: Thanh Hoá thắng kịch tính Viettel, PVF-CAND giành vé sớm vào tứ kết

Dù bị đánh giá thấp hơn U21 Viettel, thầy trò U21 Đông Á Thanh Hoá đã vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được chiến thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, PVF-CAND trở thành đội đầu tiên giành vé sớm vào tứ kết ở giải Bóng đá U21 Quốc gia năm nay.

U21 Đông Á Thanh Hoá thắng kịch tính U21 Viettel

Sau khi để thua U.21 PVF-CAND 1-2 trong trận khai mạc, các cầu thủ trẻ Thanh Hoá đã rất quyết tâm trong trận thứ hai trước Viettel.

Mọi thứ khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho chủ nhà khi ngay phút thứ 5, họ đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc từ một pha đá phạt cố định. Sau pha đấm bóng không dứt khoát của thủ môn Viettel, Quốc Đạt có mặt đúng lúc sút bóng dứt khoát mở tỉ số cho đội nhà.

Sau bàn thua, Viettel tràn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực trong việc khoan phá hàng phòng ngự vững chắc của Đông Á Thanh Hoá. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn bàn 1-0 cho Thanh Hoá.

Văn Cường (vàng) tiếp tục ghi bàn cho U21 Đông Á Thanh Hoá.

Ngay đầu hiệp 2, cơ hội ngon ăn đã đến với đội chủ nhà khi một cầu thủ của Viettel để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến một quả penalty cho Thanh Hoá. Trên chấm 11m, Văn Tùng dễ dàng đánh lừa thủ môn Huy Hoàng của Viettel, nhân đôi cách biệt.

Chưa đầy 3 phút sau, tận dụng sơ hở của đội bóng áo đỏ, Văn Tùng thoát xuống căng ngang cho Văn Cường băng vào, đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0 cho Thanh Hoá.

Việc Văn Tiếp (số 24) nhận thẻ đỏ đã khiến trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khi trận đấu tưởng chừng đã an bài, bước ngoặt bất ngờ xảy đến khi Văn Tiếp nhận thẻ đỏ rời sân cùng với hàng loạt tình huống tranh cãi của BHL Đông Á Thanh Hoá với những quyết định của trọng tài.

Chỉ còn chơi với 10 người, U21 Thanh Hoá liên tục phải chống đỡ những tình huống hãm thành liên tục của U21 Viettel. Liên tiếp trong các phút 73 và 75, Văn Phong và Văn Tú thay nhau lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho U21 Viettel. Nhưng đó là tất cả những gì thầy trò HLV Đặng Thanh Phương làm được. Chung cuộc, U21 Thanh Hoá đánh bại U21 Viettel 3-2.

Thắng dễ Tây ninh, PVF-CAND giành vé sớm vào tứ kết

Trước đó, ở trận đấu diễn ra lúc 14h30 trên sân Hồng Đức, các cầu thủ U21 PVF-CAND tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi là những người chơi chủ động và điều khiển trận đấu theo ý đồ của riêng mình.

U21 PVF-CAND trở thành đội đầu tiên giành vé sớm vào tứ kết.

Trong đó, tuyển thủ U23 Việt Nam là Thái Bá Đạt, chính là ngôi sao sáng nhất trong lối chơi của U21 PVF-CAND. Những đường kiến tạo bóng, những pha cầm trịch lối chơi của tiền vệ đội trưởng này, giúp cho các tiền đạo của U21 PVF-CAND có nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút 16, nhận đường chọc khe tuyệt đẹp của đồng đội, đội trưởng Thái Bá Đạt dứt điểm cực khó, buộc thủ thành Phúc Hậu phải vào lưới nhặt bóng.

Dù rất nỗ lực, U21 Tây Ninh đã chính thức bị loại sau hai trận thua từ đầu giải.

Sau khi có bàn mở tỷ số 1-0, lối chơi của U21 PVF-CAND lại càng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Họ liên tục triển khai những pha tấn công nguy hiểm về phía U21 Tây Ninh và có thêm được 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại.

Tỉ số 3-0 cũng chính là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U21 PVF-CAND đã có được 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé dự vòng Tứ kết. Trong khi đó, U21 Tây Ninh đã trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay với giải sau hai trận thua kể từ đầu giải.

U21 Đông Á Thanh Hoá xếp nhì bảng A sau hai lượt trận.

Như vậy, lượt trận thứ hai - bảng A giải Bóng đá U21 Quốc gia năm 2023 đã khép lại với vị trí nhất bảng thuộc về U21 PVF-CAND với 6 điểm và hiệu số +4. Với chiến thắng 3-2, chủ nhà Đông Á Thanh Hoá (3 điểm) leo lên vị trí thứ 2, xếp trên Viettel nhờ hơn thành tích đối đầu.

Ngày mai 21-9, VCK U21 Quốc gia 2023 diễn ra 4 trận đấu ở hai bảng B và C. Tại bảng B, U21 TP. Hồ Chí Minh gặp U21 Đà Nẵng (14h30 sân Hồng Đức), U21 Khánh Hoà gặp U21 Hà Nội (16h sân Thanh Hoá). Ở bảng C thi đấu tại sân Vinh, U21 Kon Tum gặp U21 Đắk Lắk (14h30) và U21 Long An chạm trán U21 SLNA (17h).

Hoàng Sơn