Vòng 1 V.League 2026/2027: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng Thể thao 19:06 06/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tân binh Guindo ghi cú đúp, góp công lớn giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng trong trận ra quân tại LPBank V.League 1 2026/2027, diễn ra chiều 6/9 trên sân Thanh Hóa.

Thanh Hóa - Đà Nẵng: Thử thách lớn ngày ra quân Thể thao 08:00 06/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian chuẩn bị nhiều biến động, CLB Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào hành trình tại V.League 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà vào lúc 17 giờ 00 ngày 6/9. Trận đấu cũng là dịp để đội bóng xứ Thanh tri ân người hâm mộ khi CLB...

CAHN thắng Hà Tĩnh nhờ quyết định VAR tranh cãi; Haaland chạm mốc 300 bàn lịch sử Thể thao 07:00 06/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Công an TPHCM hạ Hà Nội FC, Ninh Bình đại thắng trên sân Lạch Tray; Bắn súng Việt Nam được treo thưởng khủng trước thềm ASIAD 20; Real Madrid chìm sâu trong khủng hoảng nhân sự trước thềm Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao...

CLB Thanh Hóa mở cửa tự do trận ra quân, tri ân người hâm mộ Thể thao 16:15 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - CLB Thanh Hóa sẽ mở cửa tự do sân vận động Thanh Hóa trong trận ra quân V.League 2026/2027 gặp Đà Nẵng vào lúc 17 giờ ngày 6/9, như một lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ đội bóng.

Đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm đào tạo vận động viên hàng đầu Thể thao 09:30 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thể thao thành tích cao Thanh Hóa hiện nay không chỉ hướng tới thành tích, huy chương mà còn gắn chặt với nhiệm vụ phát triển nguồn vận động viên (VĐV) chất lượng cao, qua đó xây dựng hình ảnh địa phương năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Khai mạc Hội thao Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV Thể thao 08:05 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), sáng 5/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội thao Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, năm 2026.

Thể Công Viettel thắng CLB Đồng Nai trong ngày khai màn V.League; PSG thua ngược Monaco Thể thao 07:00 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thùy Linh đối mặt thử thách lớn tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2026; Alexander Isak lập cú đúp chớp nhoáng, Liverpool tặng HLV Andoni Iraola chiến thắng đầu tay; PSG thua ngược Monaco 1-2 ngay ngày HLV Luis Enrique gia hạn hợp đồng đến năm...

Xây dựng đội bóng đoàn kết, kỷ luật, chuyên nghiệp và giàu bản sắc Thể thao 10:56 04/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Mùa giải 2026-2027 mở ra với nhiều thách thức đối với đội bóng Thanh Hóa. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nhà tài trợ và người hâm mộ; cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao của Ban huấn luyện, các cầu thủ và Câu lạc bộ (CLB)...

Bóng bàn trẻ Thanh Hóa duy trì mạch 6 mùa giải liên tiếp giành huy chương vàng Thể thao 10:31 04/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tại Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026, các tay vợt trẻ Thanh Hóa đã giành 1 HCV, 2 HCĐ, qua đó duy trì mạch giành HCV ở các giải đấu trẻ trong 6 mùa giải liên tiếp.