(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng chính thức tiếp nhận quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ 1/10/2026; Tiến Minh thắng chóng vánh ngày ra quân Vietnam Open 2026, Thùy Linh sẵn sàng chinh phục thử thách sân nhà; Mbappe lập kỷ lục, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 tại Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/9).
(Baothanhhoa.vn) - V.League 2026/27: Nam Định đại thắng, Thanh Hóa và SLNA khải hoàn ngày ra quân; Yamal rực sáng, Barcelona đại thắng Valencia 5-0 ngay trên sân khách; Arsenal ngược dòng kịch tính thắng Chelsea, Man Utd ngậm ngùi bị Everton cầm hòa phút chót... là...
(Baothanhhoa.vn) - Tân binh Guindo ghi cú đúp, góp công lớn giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng trong trận ra quân tại LPBank V.League 1 2026/2027, diễn ra chiều 6/9 trên sân Thanh Hóa.
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian chuẩn bị nhiều biến động, CLB Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào hành trình tại V.League 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà vào lúc 17 giờ 00 ngày 6/9. Trận đấu cũng là dịp để đội bóng xứ Thanh tri ân người hâm mộ khi CLB...
(Baothanhhoa.vn) - Công an TPHCM hạ Hà Nội FC, Ninh Bình đại thắng trên sân Lạch Tray; Bắn súng Việt Nam được treo thưởng khủng trước thềm ASIAD 20; Real Madrid chìm sâu trong khủng hoảng nhân sự trước thềm Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao...
(Baothanhhoa.vn) - CLB Thanh Hóa sẽ mở cửa tự do sân vận động Thanh Hóa trong trận ra quân V.League 2026/2027 gặp Đà Nẵng vào lúc 17 giờ ngày 6/9, như một lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ đội bóng.
(Baothanhhoa.vn) - Thể thao thành tích cao Thanh Hóa hiện nay không chỉ hướng tới thành tích, huy chương mà còn gắn chặt với nhiệm vụ phát triển nguồn vận động viên (VĐV) chất lượng cao, qua đó xây dựng hình ảnh địa phương năng động, hội nhập và giàu bản sắc.
(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), sáng 5/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội thao Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Thùy Linh đối mặt thử thách lớn tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2026; Alexander Isak lập cú đúp chớp nhoáng, Liverpool tặng HLV Andoni Iraola chiến thắng đầu tay; PSG thua ngược Monaco 1-2 ngay ngày HLV Luis Enrique gia hạn hợp đồng đến năm...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa giải 2026-2027 mở ra với nhiều thách thức đối với đội bóng Thanh Hóa. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nhà tài trợ và người hâm mộ; cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao của Ban huấn luyện, các cầu thủ và Câu lạc bộ (CLB)...
(Baothanhhoa.vn) - Tại Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026, các tay vợt trẻ Thanh Hóa đã giành 1 HCV, 2 HCĐ, qua đó duy trì mạch giành HCV ở các giải đấu trẻ trong 6 mùa giải liên tiếp.
(Baothanhhoa.vn) - Vòng loại U20 châu Á 2027: Thái Lan và Indonesia thăng hoa, Malaysia tiếc nuối; CLB Công an Nhân dân ra mắt dàn tân binh chất lượng, quyết tâm thăng hạng V.League; Cần Thơ khai mạc Giải vô địch Kun Khmer châu Á 2026: HLV xứ Thanh dẫn dắt tuyển Việt...
(Baothanhhoa.vn) - V.League 2026/2027 áp dụng luật chống câu giờ nghiêm ngặt theo chuẩn World Cup; CLB Nam Định thưởng lớn cho Xuân Son, công bố ban cán sự mùa giải mới; Harry Kane lập cú đúp, Bayern Munich ngược dòng dũng mãnh tại Cúp Quốc gia Đức... là những tin có...
(Baothanhhoa.vn) - Trở lại Việt Nam thi đấu cho Thanh Hóa ở mùa giải mới 2026/2027, Odiljon Abdurakhmanov (thường được gọi là Odil) chia sẻ tình yêu đặc biệt dành cho đất nước, con người Việt Nam và những cảm xúc của anh về ngày Quốc khánh 2/9. Với cầu thủ người...