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HLV U20 Việt Nam nguy cơ mất việc; Ronaldo vắng bóng trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026

HLV U20 Việt Nam nguy cơ mất việc; Ronaldo vắng bóng trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng chính thức tiếp nhận quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ 1/10/2026; Tiến Minh thắng chóng vánh ngày ra quân Vietnam Open 2026, Thùy Linh sẵn sàng chinh phục thử thách sân nhà; Mbappe lập kỷ lục, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 tại Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/9).
HLV U20 Việt Nam nguy cơ mất việc; Ronaldo vắng bóng trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026
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Thanh Hóa - Đà Nẵng: Thử thách lớn ngày ra quân

Thanh Hóa - Đà Nẵng: Thử thách lớn ngày ra quân

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian chuẩn bị nhiều biến động, CLB Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào hành trình tại V.League 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà vào lúc 17 giờ 00 ngày 6/9. Trận đấu cũng là dịp để đội bóng xứ Thanh tri ân người hâm mộ khi CLB...

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