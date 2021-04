Sôi nổi giải việt dã huyện Yên Định - năm 2021

Sáng 4-4, huyện Yên Định đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã huyện Yên Định năm 2021.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải

Tham gia giải năm nay có 194 vận động viên (VĐV) nam nữ của 30 đoàn đến từ các xã, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 400 vận động viên tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Các VĐV tranh tài ở 2 cự ly truyền thống gồm 3.000 m nữ và 5.000 m nam.

Các vận động viên tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tổ chức giải năm nay bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông, huyện Yên Định cũng thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch COVID-19. Do được tuyển chọn, tổ chức thi đấu và tập huấn chu đáo từ cơ sở nên cuộc thi chạy việt dã của huyện năm nay diễn ra sôi động, quyết liệt ngay từ đầu. Nhìn chung các VĐV đều đạt thành tích cao hơn so với các năm trước.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung 3000m nữ

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung 5000 m nam

Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn, 10 giải ở cự ly chạy cá nhân nam, nữ gồm các giải: nhất, nhì, ba và 7 giải khuyến khích.

Nguyễn Đạt