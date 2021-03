FC Lucky Thanh Hà đại diện Thanh Hoá tham dự Giải bóng đá sân 7 Bắc Miền Trung

FC Lucky Thanh Hà là đại diện duy nhất của bóng đá phong trào Thanh Hoá tham dự Giải Bóng đá vô địch sân 7 Bắc Miền Trung - Cup Vinataba 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 - 3 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

FC Lucky Thanh Hà là đội bóng đại diện duy nhất của bóng đá phong trào Thanh Hoá tham dự giải đấu này.

Giải được Hội Bóng đá phong trào Nghệ An tổ chức lần đầu với mong muốn tạo sân chơi và tăng sự gắn kết cho những người yêu bóng đá sân 7 trong khu vực Bắc Miền Trung.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá Bắc Miền Trung tranh Cup Vinatba 2021 sẽ khai mạc vào 14h00 ngày 6-3 tại sân bóng của Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc.

8 đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 2 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Tất cả các trận đấu sẽ được trường thuật trực tiếp trên Page Hội bóng đá phong trào Nghệ An.

Với tổng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, đội vô địch và các đội xếp thứ hai, thứ ba sẽ lần lượt nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 10 triệu đồng cùng các giải thưởng cá nhân khác, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Tại buổi lễ bốc thăm chia bảng giải Bắc Miền Trung - Cup Vinataba 2021, trưởng BTC Trần Trung Tuyến phát biểu: “Đây là ý tưởng lớn mà Hội bóng đá phong trào Nghệ An đã ấp ủ tổ chức từ lâu nay mới thành hiện thực.

Kết quả bốc thăm chia bảng.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng trong khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng, bao gồm: Fc Lucky Thanh Hà (Thanh Hoá); Fc New Focus (Hà Tĩnh); Fc Văn Minh, FC Vận Tải Hùng Kiều, FC Phước An, FC Vintaba (Nghệ An); Fc Hiếu Hoa Aquahaco (Đà Nẵng); Fc For You (Thừa Thiên - Huế). Đây đều là những đội bóng đá phong trào mạnh ở các tỉnh.

Hoàng Sơn