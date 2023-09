Giải U21 Quốc Gia: Đồng chủ nhà Sông Lam Nghệ An bất ngờ thúc thủ ngày ra quân

Sau ngày thi đấu đầu tiên với những diễn biến khá bất ngờ ở bảng A, ngày thi đấu thứ hai - giải Bóng đá U21 Quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra những trận cầu hấp dẫn và kịch tính của bảng B và bảng C.

Bảng B: Đương kim vô địch thắng nhẹ

Trước lượt trận đầu tiên bảng B, giới chuyên môn đã nhận định U21 TP HCM sẽ là đối thủ khó nhằn với nhà ĐKVĐ Hà Nội khi đội bóng này đã có hành trình đáng khen ở vòng loại với ngôi nhất bảng D. Dù vậy, khi bóng lăn, các cầu thủ Hà Nội vẫn chứng tỏ được bản lĩnh khi là những người tràn lên tấn công, chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu.

U21 TP HCM không thể làm nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Hà Nội.

Ngược lại, U21 TP HCM cũng đã chơi rất tập trung khi hoá giải khá tốt những mảng miếng tấn công từ phía đối thủ. Đến cuối hiệp 1, sai lầm của thủ môn bên phía TP HCM đã mở ra cơ hội “ngon ăn” cho hậu vệ Văn Sơn có mặt đúng lúc, dễ dàng mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, dù nỗ lực đẩy cao đội hình, U21 TP HCM vẫn không thể tạo được nguy hiểm khi đội bóng Thủ Đô thể hiện khả năng kiểm soát bóng rất tốt với thời lượng lên đến 70%. Dù vậy, các cầu thủ trẻ Hà Nội cũng không thể ghi thêm bàn thắng và giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 1-0.

U21 Đà Nẵng bay cao với chiến thắng 2-0 trước U.21 Khánh Hoà.

Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ, U21 Đà nẵng với lối chơi chủ động hơn đã có được bàn mở tỉ số trước U21 Khánh Hoà ngay trong hiệp 1 nhờ công của đội trưởng Đình Duy.

Sau hiệp 1, sự cố về hệ thống điện chiếu sáng đã khiến hiệp 2 trận đấu phải bắt đầu muộn hơn so với dự kiến. Dù vậy, điều đó dường như không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cả hai đội.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra máu lửa với những tình huống đôi công liên tiếp từ cả hai bên. Đội trưởng Đình Duy (U21 Đà Nẵng) tiếp tục ghi dấu ấn khi mang về một quả phạt đền, sau đó tự mình thực hiện nhân đôi cách biệt cho U21 Đà Nẵng.

U21 Đà Nẵng độc chiếm ngôi đầu bảng B với chiến thắng 2-0 trước U21 Khánh Hoà.

Với chiến thắng 2-0, U21 Đà Nẵng độc chiếm ngôi đầu bảng B với 3 điểm và hệ số +2, xếp trên ĐKVĐ Hà Nội với cùng điểm số và hiệu số +1. U21 TP HCM và U21 Khánh Hoà lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4.

Bảng C: SLNA bất ngờ thúc thủ, Long An khởi đầu như mơ

Tại bảng C diễn ra ở sân Vinh (Nghệ An), U.21 Long An đã có màn khởi đầu thuận lợi ở Vòng chung kết năm nay khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng được đánh giá “vừa sức” U21 Đắk Lắk.

U21 Long An (trắng) có chiến thắng quan trọng trước U21 Đắk Lắk trong ngày ra quân tại bảng C.

Trận đấu này một lần nữa chứng kiến những sai sót cá nhân của các thủ trẻ, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Phút 12, khi thế trận đáng cân bằng, pha chuyền ngang “hớ hênh” của U21 Đắk Lắk đã mở ra cơ hội cho Quốc Lộc của U21 Long An chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số.

Dù sớm ổn định lại được tâm lý và liên tục tạo ra sóng gió đến khung thành của U21 Long An với sự xuất sắc của Bá Vĩ, đội bóng đến từ Tây Nguyên vẫn bất lực trong việc đưa bóng tìm đến mành lưới đối thủ. Trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về U21 Long An.

U21 Kon Tum bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước đội đồng chủ nhà U21 SLNA.

Ở trận ra quân, đội đồng chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã xuất phát với đội hình trẻ trung, vắng mặt khá nhiều cái tên nổi bật như Nam Hải, Xuân Tiến,... (đang bận tập trung cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tham gia Asiad 19). Bên kia chiến tuyến, đội hình U21 Kon Tum với lực lượng được chi viện từ CLB Hoàng Anh Gia Lai đã làm khó được các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Sau hiệp 1 gần như không có tình huống nào nguy hiểm, sang hiệp 2, U21 Kon Tum bất ngờ có bàn mở tỉ số nhờ pha dứt điểm không tưởng vào góc cao khung thành của Nguyễn Đăng Thọ ở phút thứ 76. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Cả hai đội đồng chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hoá và U21 SLNA (áo vàng) đều “trắng tay” ở trận ra quân.

Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên, U21 Kon Tum và U21 Long An chia nhau vị trí nhất bảng C khi cùng có 3 điểm, hiệu số +1. U21 SLNA và U21 Đắk Lắk là 2 đội xếp dưới, với 0 điểm và hiệu số -1.

Ngày mai (20-9), giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng A với sự xuất hiện của đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh sẽ có trận đấu quan trọng gặp U21 Viettel vào lúc 17 giờ 00 trên SVĐ Thanh Hoá. Trước đó, U21 PVF-CAND sẽ đối đầu U21 Tây Ninh vào lúc 14h30 tại sân Hồng Đức.

Hoàng Sơn