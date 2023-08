Vì sao Arsenal lại quyết tâm đem David Raya về sân Emirates?

Đã có một Aaron Ramsdale đầy chắc chắn trong khung gỗ, vậy mà Arsenal vẫn quyết tâm đem về thêm một thủ môn nữa ở mùa giải năm nay, đó là David Raya của Brentford. Vậy, thủ môn người Tây Ban Nha có gì để Mikel Arteta phải quyết tâm đem anh về ở mùa giải sắp tới khi đã có Aaron Ramsdale?

Với tài năng của David Raya, chắc chắn, Aaron Ramsdale sẽ có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn nhằm giữ vững vị trí số 1 của mình trong khung gỗ. Nguồn: FootballTransfer.

Đua đường dài hay còn nguyên nhân nào khác?

Có lẽ, khi nhìn vào thương vụ đem David Raya về với sân Emirates, nhiều người hâm mộ bóng đá trung lập, thậm chí là NHM Arsenal, sẽ phải cảm thấy khó hiểu bởi hai lý do. Đầu tiên, “Pháo thủ” đã có một Aaron Ramsdale đầy chắc chắn ở trong khung gỗ. Tiếp theo, thương vụ này không hề rẻ với Arsenal, cụ thể là 30 triệu bảng với hợp đồng kéo dài 5 năm theo Opta, một con số không hề nhỏ với một thủ môn dự bị. Thêm vào đó, Raya mùa trước chính là lựa chọn số một của “Bầy ong” trong khung gỗ, vì vậy, thật khó nghĩ tới việc thủ môn người Tây Ban Nha chịu làm “thủ môn dự bị” cho Aaron Ramsdale.

Vậy, lý do nào khiến Arsenal phải tốn nhiều tiền như thế cho David Raya? Đầu tiên, Arsenal vừa có một mùa giải đại thành công dù không thể đoạt ngôi vô địch từ tay Man City. Cũng vì thế mà ở mùa này, “Pháo thủ” không thể đứng yên nhìn đối phương tiến lên một cách dễ dàng. Minh chứng cho điều này đó là một loạt những bản hợp đồng được đội chủ sân Emirates ký kết xuyên suốt thị trường chuyển nhượng hè vừa qua, từ Jurrien Timber, Declan Rice, đến Kai Havertz và giờ là David Raya. Với việc Raya chuyển đến sân Emirates, chắc chắn sự cạnh tranh giữa các vị trí ở Arsenal, đặc biệt là vị trí thủ môn, sẽ là rất lớn, từ đó, tạo thêm động lực cạnh tranh cho các cầu thủ trong đội với nhau.

Ngoài những lý do về mặt chuyên môn và nhân sự, Raya còn cho thấy anh là một mẫu thủ môn hiện đại kết hợp với chút cổ điển, điều được thể hiện qua những thống kê mà trang thống kê Opta đã ghi nhận ở mùa giải vừa qua.

Đầu tiên, ở mặt ngăn chặn cú sút, thủ môn người Tây Ban Nha đã thể hiện sự tuyệt vời của mình qua 4,1 lần cứu thua trung bình một trận, cao hơn bất cứ thủ môn bắt chính nào ở Premier League mùa vừa qua. Thêm vào đó, anh còn có được tỷ lệ cứu thua thành công là 77%, con số giúp anh áp đảo hoàn toàn các đồng nghiệp cùng giải đấu.

Tuy nhiên, những con số kể trên không nói rõ hơn cho chúng ta về chất lượng của những cú sút mà David Raya đối đầu. Rất may, Opta đã sử dụng một thông số gọi là tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng trúng đích (expected goal on target, viết tắt là xGOT-ND). Theo thống kê này, thủ môn người Tây Ban Nha có thể ngăn chặn được hơn 6 bàn so với các thủ môn thông thường khác. Chỉ có Bernd Leno với 10,7 pha và Alisson của Liverpool với 9,5 pha là nhiều hơn thủ môn người Tây Ban Nha ở mặt này.

Sa bàn thể hiện vị trí mà thủ môn người Tây Ban Nha có thể ngăn chặn thành công. Nguồn: Opta Analyst.

Ramsdale, trong khi đó, lại lủng lưới nhiều hơn “kỳ vọng” theo thống kê của Opta. Nói cách khác, thủ môn người Anh, bên cạnh những trận đấu xuất sắc, cũng thường xuyên mắc lỗi ở những thời khắc quan tọng. Kể cả ở mùa giải 2021-2022, mùa giải có thể được xem là khởi đầu tốt nhất của Ramsdale ở sân Emirates, khả năng ngăn chặn cú sút của anh cũng chỉ ở mức trung bình so với các cầu thủ khác của Premier League. Cụ thể, theo thống kê của Opta, anh chỉ ngăn chặn được nhiều hơn 0,6 bàn so với kỳ vọng trung bình của một thủ môn ở Premier League.

Sa bàn thể hiện vị trí mà Aaron Ramsdale có thể ngăn chặn thành công. Nguồn: Opta Analyst.

Khả năng phát động bóng siêu hạng của Raya nhìn một tình huống.

Khả năng cầm bóng và phát động bóng từ xa của Ramsdale chính là thứ đã khiến Arsenal phải bỏ ra một số tiền lớn để đưa anh về. Tuy nhiên, đó cũng là khả năng khiến Raya nổi bật trong mắt Mikel Arteta. Tuy nhiên, Brentford lại có cách khác để tận dụng khả năng này của thủ môn người Tây Ban Nha.

Đầu tiên, Brentford thi đấu trực diện hơn Arsenal. Vì vậy, Raya thường được yêu cầu thực hiện các đường phát động thẳng về phía Ivan Toney, thông thường từ các tình huống phát bóng lên hoặc các tình huống bóng sống. Thống kê cho thấy 66% số đường chuyền của anh là những đường chuyền dài, tỷ lệ cao thứ 6 trong số các thủ môn ở Premier League mùa này, đồng thời, cao hơn con số 51% của Ramsdale.

Tuy có tỷ lệ đường chuyền dài chênh lệch, cả hai đều có tỷ lệ chính xác ngang bằng nhau. Cụ thể, Ramsdale có tỷ lệ chính xác là 63,4%, còn Raya có tỷ lệ chính xác là 60,8%. Khả năng chuyền dài thượng thừa của Raya cũng được thể hiện qua tỷ lệ hoàn thành đường chuyền dài của anh là 42%, một trong số những tỷ lệ tốt nhất ở Premier League. Trong khi đó, Ramsdale chỉ hoàn thành 29,2% số đường chuyền dài của mình, thấp thứ 3 trong số các thủ môn bắt chính ở Premier League mùa trước. Có thể lấy lý do rằng Brentford và Arsenal có hai lối đá khác nhau, nhưng sự chênh lệch giữa cả hai cũng thực sự gây chú ý với những NHM khó tính.

Sự chính xác của Raya ở các tình huống dứt điểm từ xa thực sự là một vũ khí hữu hiệu với Brentford. Theo thống kê của Opta, thủ môn của Brentford thực hiện 9 cơ hội khởi đầu ở mùa trước, cao hơn 4 cơ hội so với các thủ môn khác ở Premier League. Ngoài ra, anh còn hoàn thành 22 đường chuyền lên tuyến trên, cao hơn 16 pha so với bất cứ thủ môn nào ở Premier League mùa trước, một minh chứng cho thấy Thomas Frank đã tận dụng tốt như thế nào khả năng phát động bóng của Raya để nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu của đội nhà.

Nếu chỉ nhìn vào những thông số, chúng ta khó có thể thấy được Raya hiệu quả đến đâu, vì vậy, trang Opta đã chọn ra những tình huống có thể xem là “tiêu biểu” nhất cho khả năng phát động bóng thượng thừa của thủ môn người Tây Ban Nha.

Ở tình huống đầu tiên, rút ra từ hiệp 1 của trận gặp Aston Villa, Raya lúc này đã phóng tầm mắt lên tuyến trên và nhận ra Bryan Mbeumo đang ở một vị trí khá thoải mái. Ngay lập tức Raya, thực hiện một đường nhả bóng cho cầu thủ người Cameroon.

Tình huống nhả bóng của David Raya cho đồng đội Bryan Mbeumo. Nguồn: The Analyst.

Tình huống bứt tốc lên tuyến trên của Mbeumo sau đường nhả bóng như đặt của Raya. Nguồn: The Analyst.

Không phụ lòng người đồng đội của mình, Mbeumo đã thực hiện một pha bứt tốc lên thẳng tuyến trên theo đúng hướng phát động của thủ môn người Tây Ban Nha.

Kết luận

Dù Ramsdale vẫn sẽ là cái tên bắt chính ở mùa tới, nhưng với những gì mà David Raya đã làm được ở mùa giải vừa qua, cùng với đó là suất thủ môn “nhà trồng”, tức những cầu thủ được đào tạo ở lò đào tạo trẻ của các CLB Anh quốc, chắc chắn, David Raya sẽ là một trong những sự bổ sung hợp lý nhất cho những tính toán đường dài của Mikel Arteta, người đang được trông chờ sẽ giúp Arsenal đạt được những danh hiệu cao quý hơn ở mùa giải tới chứ không chỉ đơn giản là “kẻ làm nền” cho ngôi vương của Man City như ở mùa giải trước.

KDNX