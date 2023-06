Manuel Ugarte: Chúng ta biết gì về chàng trai này?

Được đồn đoán sẽ tới Chelsea, nhưng rút cục, sân Công viên các Hoàng tử mới là địa chỉ được chàng trai người Uruguay chọn làm điểm đến tiếp theo của mình. Vậy, chúng ta biết được gì về chàng tiền vệ phòng ngự này?

Được trông đợi sẽ chuyển đến Chelsea, nhưng rút cục, PSG mới là điểm đến tiếp theo của Manuel Ugarte. Nguồn: Reddit.

"Con cáo già" PSG

Trước khi thương vụ Manuel Ugarte chuyển đến PSG được thống nhất, sân Công viên các Hoàng tử không phải là điểm đến được đồn đoán của cầu thủ người Uruguay mà là Chelsea. Tuy nhiên ở giờ chót, Chelsea lại quyết định rút khỏi thương vụ này.

Giờ đây, PSG là đội bóng có được chữ ký của tiền vệ phòng ngự 22 tuổi người Uruguay. Theo The Athletic, Ugarte sẽ gia nhập “gã nhà giàu” của Kinh đô ánh sáng sau khi nhà vô địch Ligue 1 sẵn sàng chi trả mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 51,8 triệu bảng mà Sporting Lisbon đưa ra trong hợp đồng. Cũng theo trang tin này, PSG sẽ sắp xếp một buổi kiểm tra y tế vào chiều thứ 2 tuần sau.

Nếu nhìn từ bên ngoài, chúng ta sẽ thấy đây là một thương vụ sòng phẳng: Chelsea quyết định rút lui khỏi thương vụ này, Sporting Lisbon có tiền, còn PSG có được cầu thủ mình muốn. Nhưng những thông tin từ các nguồn thân cận với cả ba CLB này của The Athletic lại khắc họa nên một “cuộc chiến” thật sự giữa Chelsea và “gã nhà giàu” thủ đô Paris.

Theo The Athletic, nguồn cơn bắt đầu từ một bài viết của báo L"Equipe cho biết Chelsea, đội bóng có thể đáp ứng được số tiền phá vỡ hợp đồng của cầu thủ người Uruguay, đã được đề nghị trả thêm tiền cho một số khoản chi tiêu đi kèm trong thương vụ này. Cũng theo bài viết này, Chelsea đã tính đến việc mua cả Ugarte và một số cổ phiếu của Sporting, đội bóng đứng thứ 4 ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này.

Theo thông tin từ The Athletic, ngay sau khi vụ việc này được đưa lên mặt báo, cả Sporting và Chelsea đều từ chối đưa ra bất cứ lời bàn luận gì về những thông tin được L"Equipe tiết lộ. Trong khi đó, những nguồn thân cận từ cả hai đội bóng của The Athletic cũng khẳng định rằng không hề có thỏa thuận mua bán cổ phiếu nào giữa Sporting Lisbon và Chelsea như một phần của thương vụ này. Những nguồn tin này cũng khẳng định rằng quá trình đàm phán giữa hai CLB diễn ra hết sức bình thường: Chelsea chủ động liên lạc, đáp ứng nhu cầu giải phóng hợp đồng của Sporting Lisbon rồi chờ quyết định cuối cùng của cầu thủ 22 tuổi người Uruguay.

Tuy nhiên, PSG đã “cao tay” hơn Chelsea. Cụ thể, theo The Athletic, ngay sau khi những thông tin về “thỏa thuận ngầm” giữa Chelsea và Sporting Lisbon được đưa ra, CLB thủ đô nước Pháp đã quyết định gửi một lá thư mang tính pháp lý tới Sporitng Lisbon.

Theo nguồn tin của The Athletic, trong thư, Ban lãnh đạo PSG đã nêu ra những sự việc được đưa lên truyền thông gần đây, đồng thời nhấn mạnh rằng PSG, Sporting và bản thân Ugarte đã có những thỏa thuận từ trước. Lá thư này cũng nêu ra những lo ngại về việc Ugarte đã đồng ý tới Chelsea như một phần của thỏa thuận mua bán cổ phiếu giữa CLB tới từ Bồ Đào Nha và Chelsea.

Chỉ vì những đồn đoán mà L"Equipe đưa ra, Chelsea đã mất Manuel Ugarte vào tay PSG. Nguồn: Getty Images.

Cũng theo The Athletic, chính những thông tin tới từ trang tin L"Equipe đã khiến Chelsea quyết định rời khỏi cuộc đua giành chữ ký của Manuel Ugarte, dù trước đó, CLB này đã ra thông cáo giải thích lý do khiến họ rời khỏi cuộc đua này, đó là do PSG đã đưa ra một mức giá vượt quá khả năng đàm phán của họ.

Manuel Ugarte qua những con số.

Để có thể thấy được vì sao Manuel Ugarte lại được cả Chelsea lẫn PSG săn đón nhiều đến thế ở mùa giải này, chúng ta cần phải nhìn vào những con số thống kê mà chàng trai người Uruguay đã đạt được ở mùa giải vừa qua trong màu áo Sporting Lisbon.

Dù mới chỉ 22 tuổi, nhưng Manuel Ugarte đã cho thấy sự trưởng thành và chắc chắn ở khu vực phòng ngự. Cụ thể, theo trang thống kê Fbref, ở mùa giải vừa qua, tiền vệ phòng ngự người Uruguay đã thực hiện tổng cộng 121 pha tắc bóng ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, trong đó, có 69 pha tắc bóng thành công, 37 pha tắc bóng ở phần sân nhà, 61 pha tắc bóng ở khu vực giữa sân và 23 pha tắc bóng ở khu vực hàng tấn công.

Dù là một tiền vệ phòng ngự, nhưng ở mùa giải vừa qua, Manuel Ugarte đã cho thấy anh đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công của Sporting Lisbon như thế nào. Cụ thể, theo thống kê của Sofascore, tiền vệ phòng ngự người Uruguay đã thực hiện trung bình 46,7 pha chuyền bóng chính xác trong một trận, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 92%. Trong đó, có trung bình 24,3 đường chuyền chính xác là tới từ sân nhà và 22,4 đường chuyền chính xác tới từ phần sân đối phương.

Dù còn rất trẻ, nhưng những thông số đã phần nào khắc họa nên một Manuel Ugarte đầy hiệu quả ở hàng tiền vệ Sporting Lisbon. Nguồn: Football Today.

Vì sao Manuel Ugarte được săn đón?

Một trong những lý do khiến Ugarte trở thành món hàng hot trên TTCN mùa hè năm nay đó là khả năng hoạt động không bóng của anh, cùng với đó là những thống kê ấn tượng về mặt phòng ngự. Vậy, Ugarte tốt đến mức nào và quan trọng tới đâu trong đội hình của Sporting Lisbon mùa trước?

Hãy bắt đầu bằng các pha phòng ngự khi chuyển đổi trạng thái, một trong những yếu tố “then chốt” làm nên thành công của các đội bóng Châu Âu thực hiện lối chơi kiểm soát bóng như Sporting Lisbon mùa này. Nhìn từ bên ngoài, sơ đồ 3-1-5-1 của Sporting trông khá mạo hiểm khi họ chỉ cắt cử 4 cầu thủ án ngữ ở hàng phòng ngự, rất khác với các đội bóng có sơ đồ tương tự như 3-2-2-3 hay 2-3-2-3, cùng với đó là một cầu thủ ở hàng tiền vệ, và cầu thủ đó chính là Manuel Ugarte, “chiếc lá chắn” giúp Sporting Lisbon có thể thực hiện phương án chiến thuật đầy mạo hiểm này.

Ugarte có thừa khả năng để che chắn cho hàng phòng ngự đội nhà, đặc biệt là trong các pha phản công nhanh. Anh có được tốc độ tốt để nhanh chóng lùi về, cùng với đó là nhãn quan nhanh nhạy và sự xông xáo, nhưng trên hết, đó là một khổ hình cân đối và sức mạnh ở phần thân trên tốt, những thứ giúp cầu thủ người Uruguay dễ dàng đánh bại đối thủ ở các tình huống đối mặt hay các tình huống tranh chấp cố định.

Sa bàn thể hiện các vị trí phòng ngự của Manuel Ugarte mùa này cho Sporting Lisbon. Nguồn: Football Transfer.

Những điểm mạnh này càng trở nên hữu ích khi Sporting Lisbon thực hiện các pha phòng ngự “tĩnh”. Khi đó, Sporting có xu hướng pressing tầm cao bằng hai cầu thủ hoạt động không bóng ở hàng tiền vệ, nhờ đó mà Ugarte có được sự tự do để dâng cao và chủ động bảo vệ hàng phòng ngự đội nhà trong các tình huống phản công. Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng nhãn quan chiến thuật và khả năng tranh chấp tốt đã giúp cho cầu thủ người Uruguay trở nên hữu ích ở các tình huống như thế.

Tựu chung lại Ugarte chính là bản hợp đồng cần thiết nhất của Paris Saint Germain mùa này, một cầu thủ đa năng, có khả năng hoạt động không bóng cực tốt và là cầu thủ có nhiều pha phòng ngự trung bình một trận cao nhất bên phía Sporting Lisbon mùa này với 16 pha phòng ngự tổng cộng, cùng với đó là tỷ lệ chiến thắng ở các pha tranh chấp lên tới 58%, những con số cho thấy dù còn rất trẻ, Ugarte vẫn cho thấy sự điềm tĩnh tới mức lạnh lùng trên sân.

KDNX