Xung đột Nga-Ukraine gần như không ảnh hưởng đến kênh đào Suez

Tàu hàng di chuyển qua kênh đào Suez, Ai Cập ngày 30/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, ông Osama Rabie ngày 29/3 khẳng định cuộc xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động hàng hải quốc tế qua kênh đào Suez.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/3 nhân sự kiện SCA kỷ niệm một năm giải cứu tàu chở container khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt tại cửa phía Nam của Kênh đào Suez hồi tháng 3/2021, ông Rabie nói rằng kênh đào Suez chỉ bị ảnh hưởng “đôi chút” vì các tàu chở dầu , lúa mỳ và sắt từ Biển Đen không đi qua tuyến hàng hải này do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, ông cho hay một số quốc gia châu Âu đã hướng đến các quốc gia phía Nam, trong đó có các quốc gia vùng Vịnh, để mua khí đốt tự nhiên , và các tàu của họ sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt đó.

Theo người đứng đầu SCA, bất chấp những khó khăn hiện nay, doanh thu của Kênh đào Suez trong giai đoạn từ đầu tháng 1/2022 đến hết ngày 27/3/2022 đã đạt 1,6 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khối lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường biển này tăng 14,3%.

Đề cập đến việc Ai Cập mới đây quyết định tăng 5-10% phí quá cảnh đối với các tàu vận chuyển hàng hóa di chuyển qua kênh đào Suez, ông Rabie cho biết quyết định này, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/5, chỉ là tạm thời và Chính phủ Ai Cập có thể sẽ điều chỉnh giảm phí quá cảnh dựa trên tình hình của hoạt động hàng hải thương mại quốc tế.

Ông Rabie cho biết thêm Ai Cập hiện đang khẩn trương triển khai dự án mở rộng và nâng cấp kênh đào Suez gồm hai giai đoạn.

Trong giai đoạn một, Ai Cập sẽ kéo dài thêm 10km cho đoạn lưu thông hai chiều từ 75km lên 85km.

Trong giai đoạn hai, đoạn dài 30km ở cửa phía Nam Kênh đào Suez sẽ được mở rộng thêm 40m về phía bờ Đông của luồng kênh và được đào sâu thêm gần 2m.

Sau khi dự án được hoàn thành, thời gian di chuyển của tàu qua Kênh Suez sẽ giảm xuống còn khoảng 11 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)