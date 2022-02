Xung đột giữa người Palestine và người định cư Israel ở Đông Jerusalem

Đụng độ đã nổ ra giữa người Palestine và người định cư Israel ở khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem ngày 13/2, sau khi một nghị sỹ Israel thông báo mở văn phòng tại khu vực này.

Cảnh sát Israel phá dỡ nhà ở của một gia đình người Palestine ở khu vực Sheikh Jarrah, Đông Jerusalem, ngày 19/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Israel đã sử dụng vòi rồng trấn áp và cho biết đã bắt giữ 12 người với cáo buộc “gây rối nơi công cộng và các hành động bạo lực ,” trong đó có hành vi ném đá và bắn pháo sáng. Theo cảnh sát, một số người đã bị thương và cần được điều trị trong bệnh viện.

Vụ đụng độ nổ ra sau khi ông Itamar Ben Gvir, lãnh đạo đảng cực hữu “Quyền lực Do thái” của Israel đến khu vực Sheikh Jarrah và tuyên bố sẽ mở một văn phòng của ông tại đây và sẽ đến văn phòng này mỗi ngày “để khôi phục an ninh cho cư dân Do thái ở đây.”

Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ cho biết 31 người Palestine , trong đó có một trẻ em, đã bị thương trong vụ việc trên. Phóng viên hãng tin AFP (Pháp) cho biết có một cảnh sát cũng bị thương.

Chính quyền Palestine - có trụ sở tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng - đã lên tiếng chỉ trích động thái “khiêu khích và làm leo thang căng thẳng” của ông Ben Gvir. Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza cảnh báo những hành động “tấn công” tái diễn nhiều lần của Israel nhằm vào khu vực Sheikh Jarrah sẽ gây “hậu quả.”

Israel chiếm giữ Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel.

Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái trên của Israel, trong khi người Palestine xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai. Lâu nay Israel bác bỏ quyền công dân của người Palaestine sinh sống tại Đông Jerusalem.

Trong khi đó, hơn 200.000 người Do Thái đã đến định cư tại khu vực này.

Theo AFP