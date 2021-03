WHO khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19

Ngày 15/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nhóm cố vấn của cơ quan y tế lớn nhất thế giới này đang xem xét lại các báo cáo liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca tuy chưa có bằng chứng cho thấy việc tiêm vaccine này gây ra bất kỳ sự cố nào đối với sức khỏe.

Vắcxin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. (Ảnh: PAP/ TTXVN)

Trả lời hãng tin Reuters, người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier nói: “Ngay sau khi có đầy đủ thông tin về các trường hợp, WHO sẽ ngay lập tức công bố những phát hiện cũng như bất kỳ thay đổi nào liên quan tới những khuyến nghị hiện nay. Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy các trường hợp phản ứng do vaccine (AstraZeneca) gây ra. Điều quan trọng là chương trình tiêm chủng vaccine vẫn phải được tiếp tục và chúng ta có thể bảo vệ tính mạng và ngăn chặn virus."

WHO kêu gọi các quốc gia nên tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 sau khi một số nước ngừng sử dụng loại vaccine này vì lo ngại nguy cơ sinh cục máu đông .

Phát biểu trong một cuộc họp báo, nhà khoa học hàng đầu của WHO, bà Soumya Swaminathan, nêu rõ: “Chúng tôi không muốn mọi người hoảng sợ và khuyến nghị các quốc gia tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca. Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy mối liên quan giữa những sự kiện này (tình trạng đông máu) và vaccine.”

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng ngày cũng bày tỏ ủng hộ vaccine AstraZeneca, đồng thời cho biết các chuyên gia y tế nước này đảm bảo tất cả các loại vaccine phòng COVID-19 đang được sử dụng trong nước đều an toàn, bao gồm vaccine AstraZeneca .

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Trudeau khẳng định: “Các chuyên gia y tế của chúng tôi... thu thập dữ liệu liên tục và họ đảm bảo với chúng tôi rằng tất cả các loại vaccine được cung cấp ở Canada đều an toàn và hiệu quả, bao gồm cả vaccine của AstraZeneca.”

Canada dự kiến sẽ bắt đầu nhận thêm vaccine AstraZeneca từ tháng 4/2021.

Cùng quan điểm, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định vaccine AstraZeneca an toàn và Chính phủ Anh rất tự tin vào việc sử dụng loại vaccine này trong chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19.

Thủ tướng Johnson nhấn mạnh: “Với cơ quan quản lý dược phẩm Anh, chúng tôi có một trong những nhà quản lý nghiêm ngặt và giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới. Họ không thấy có lý do nào để dừng chương trình tiêm chủng."

Trước đó, cùng ngày, Italy, Pháp và Đức đã thông báo tạm ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca sau các báo cáo mới về chứng huyết khối tĩnh mạch não liên quan đến việc tiêm loại vaccine này ở Đức và châu Âu, cũng như chờ đợi hướng dẫn mới từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA)./.

(TTXVN/Vietnam+)