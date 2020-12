WHO hoan nghênh kết quả đột phá trong thử nghiệm vắcxin COVID-19

Ngày 16/11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hoan nghênh những kết quả đột phá “đáng khích lệ” trong nghiên cứu vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Tedros cho biết thế giới tiếp tục đón nhận những tin tức đáng khích lệ về các loại vắcxin ngừa COVID-19 . Ông bày tỏ lạc quan thận trọng về khả năng có vắcxin trong những tháng tới. Tuy nhiên, ông Tedros lưu ý các nước không nên tự thỏa mãn bởi số ca mắc và tử vong do COVID-19 vẫn đang tăng mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu và châu Mỹ.

Phát biểu của người đứng đầu WHO được đưa ra sau khi tập đoàn công nghệ sinh học Moderna của Mỹ thông báo vắcxin thử nghiệm ngừa COVID-19 của hãng này đã phát huy hiệu quả tới 94,5%. Một trong những ưu điểm lớn nhất của vắcxin do Moderna bào chế là không cần bảo quản cực lạnh như sản phẩm của tập đoàn Pfizer, do đó có thể dễ dàng phân phối hơn.

Cùng ngày 16/11, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cũng hoan nghênh kết quả thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna, cho rằng đây là một kết quả “vô cùng ấn tượng”. Bên cạnh đó, Tiến sỹ Fauci cũng nêu quan ngại về tâm lý phản đối vắcxin tại Mỹ, đồng thời khẳng định một loại vawscxin sẽ không phát huy hết tác dụng ngừa bệnh nếu không ai đi tiêm phòng.

Như vậy, cùng với vắcxin của Pfizer và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển, vắcxin của Moderna là sản phẩm tiếp theo cho thấy hiệu quả lên tới hơn 90% và đang chờ thêm dữ liệu an toàn cũng như xem xét những quy định về pháp lý. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Mỹ có thể có 2 loại vắcxin ngừa COVID-19 được cấp phép để đưa vào sử dụng khẩn cấp trong tháng 12 tới./.

