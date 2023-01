WHO duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với đại dịch COVID-19

Ngày 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo đại dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng, mức cảnh báo cao nhất của WHO.

WHO đánh giá đại dịch COVID-19 có thể đang trong thời điểm chuyển tiếp, cần được theo dõi cẩn thận để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng tình trạng khẩn cấp sẽ chấm dứt trong năm 2023, đặc biệt khi khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị COVID-19 được cải thiện trên toàn cầu. Người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này hy vọng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới sẽ chuyển sang một giai đoạn mới trong năm nay, trong đó số ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Sau 3 năm, đại dịch đã khiến hơn 6,8 triệu người trên toàn cầu tử vong. Tuy nhiên, sự ra đời của vaccine và các phương pháp điều trị đã thay đổi đáng kể tình hình đại dịch.

HG (Theo Reuters/TTXVN)