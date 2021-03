WHO châu Âu kêu gọi tiếp tục sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca

Ngày 18/3, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge nhấn mạnh, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca mang lại lợi ích lớn hơn bất kỳ nguy cơ nào, do đó các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu nên tiếp tục sử dụng loại vaccine này.

Giám đốc WHO châu Âu Hans Kluge . (Ảnh: JAN)

Theo ông Kluge, các cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đang điều tra về một số ít trường hợp sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca xuất hiện triệu chứng rối loạn máu đông khiến nhiều nước ở châu Âu đã ngừng sử dụng loại vaccine này.

Mặc dù vậy, ông Kluge cho rằng hiện vẫn chưa rõ liệu một số hay tất cả các trường hợp gặp phải tình trạng trên là do tiêm vaccine hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Theo người đứng đầu WHO châu Âu, ở thời điểm này, lợi ích từ việc tiêm vaccine của AstraZeneca lớn hơn nhiều so với nguy cơ và nên các nước vẫn cần tiếp tục sử dụng vaccine này để giúp ngăn chặn dịch bệnh cũng như cứu sống nhiều người khỏi đại dịch gây chết người này.

Trước đó một ngày, WHO cũng đã ra tuyên bố tương tự, đồng thời lưu ý rằng việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ không làm giảm nguy cơ mắc bệnh khác hoặc tử vong do những nguyên nhân khác. Hiện tượng rối loạn đông máu được cho là thường xuyên xảy ra và đây vốn được coi là nguyên nhân gây bệnh tim mạch phổ biến thứ 3 trên toàn cầu.

Trong các chiến dịch tiêm chủng mở rộng, nhiều nước thường xuyên đưa ra cảnh báo về những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm chủng, nhưng điều này không nhất thiết là có liên quan đến vaccine. Ủy ban Cố vấn toàn cầu của WHO về an toàn vaccine vẫn đang thận trọng đánh giá dữ liệu an toàn mới nhất và sẽ công bố ngay khi có kết quả.

Cũng liên quan đến vaccine của AstraZeneca, một người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu (EC) thông báo cơ quan này sẽ gửi một công hàm tới hãng dược phẩm của Anh nhằm giải quyết những tranh cãi về việc cung cấp vaccine cho EU.

Trước đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cảnh báo EU có thể cấm xuất khẩu vaccine sang các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, nếu như nguồn cung vaccine dành cho châu Âu không được tăng lên. Bà Ursula von der Leyen cho biết EU vẫn đang chờ đợi vaccine của AstraZeneca theo đúng hợp đồng đã cam kết./.

(TTXVN/Vietnam+)