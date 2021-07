WB, COVAX công bố kế hoạch tăng tốc cung cấp vaccine cho các nước

Ngân hàng Thế giới (WB) và chương trình phân phối vaccine toàn cầu (COVAX) ngày 26/7 đã công bố một cơ chế tài chính mới nhằm thúc đẩy việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thủ đô Vientiane, Lào ngày 17/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia này có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với các nước giàu. Cơ chế này sẽ cho phép COVAX mua trước - với giá cạnh tranh hơn - từ các nhà sản xuất vaccine dựa trên tổng cầu giữa các quốc gia, bằng nguồn tài chính từ WB và các ngân hàng phát triển đa phương khác.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết tiếp cận vaccine vẫn là thách thức lớn nhất mà các nước đang phát triển phải đối mặt trong việc bảo vệ người dân của họ khỏi các tác động về sức khỏe, xã hội và kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời khẳng định cơ chế này sẽ tạo ra nguồn cung cấp mới và cho phép các quốc gia đẩy nhanh việc mua vaccine.

Cơ chế này cũng sẽ cung cấp sự minh bạch về tình trạng sẵn có của vaccine, giá cả và lịch trình giao hàng.

Thỏa thuận của Ngân hàng Thế giới với COVAX , do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (GAVI) hỗ trợ, sẽ giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận với vaccine bổ sung bên cạnh các liều được hỗ trợ hoàn toàn.

Cơ chế mới được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo động về tốc độ tiêm chủng chậm chạp ở các nước thu nhập thấp.

Theo số liệu của Our World in Data, chỉ 1,1% người dân ở các nước này đã nhận được ít nhất một liều vaccine, so với 26,9% tổng dân số thế giới.

Các chuyên gia y tế toàn cầu cảnh báo rằng đại dịch sẽ tiếp tục lan rộng và có nhiều biến thể mới cho tới khi có một số lượng lớn người dân trên toàn cầu được tiêm chủng ./.

