Ukraine bắt đầu sơ tán dân thường qua hành lang nhân đạo tại Mariupol

Người tị nạn Ukraine sơ tán tới Dolhobyczow , khu vực biên giới Ba Lan-Ukraine, ngày 4/3/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Hội đồng thành phố Mariupol của Ukraine ngày 6/3 thông báo bắt đầu sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo đã được Ukraine và Nga nhất trí một ngày trước đó.

Thông báo được Hội đồng thành phố Mariupol đăng tải trên Telegram nêu rõ lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian từ 10h đến 21h ngày 6/3 (giờ địa phương) và việc sơ tán dân thường sẽ diễn ra từ 12h.

Người dân có thể rời khỏi Mariupol bằng xe buýt hoặc phương tiện riêng. Dự kiến, sẽ có khoảng 400.000 dân thường được sơ tán khỏi thành phố này.

Trước đó, ông Eduard Basurin, người phát ngôn của chính quyền vùng lãnh thổ Donetsk tại miền Đông Ukraine cho biết các hành lang nhân đạo của thành phố Mariupol và Volnovakha sẽ được mở vào sáng 6/3 để sơ tán dân thường. Ông này bày tỏ hy vọng các lực lượng Ukraine liên quan đảm bảo quá trình sơ tán được thông suốt.

Liên quan đến việc tiếp nhận người sơ tán khỏi Ukraine, ngày 6/3, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser thông báo nước này sẽ tiếp nhận những người sơ tán, bất kể họ mang quốc tịch nào.

Phát biểu trên tuần báo “Bild am Sonntag,” Bộ trưởng Faeser khẳng định những người sơ tán khỏi Ukraine sẽ không phải trải qua bất kỳ một thủ tục tị nạn phức tạp nào. Bà cho biết hiện các nước châu Âu đang hợp tác nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân Ukraine.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/3 đã nhất trí thông qua quy chế bảo vệ tạm thời cho những người tị nạn Ukraine.

Cùng với đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine sinh sống tại nước này.

Cho đến nay, tại Ba Lan, một số trung tâm thương mại đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón những người sơ tán.

Trong khi đó, ở Berlin, nhiều khách sạn và nhà thờ đã được nâng công suất hoặc chuyển công năng thành nơi tạm trú cho những người Ukraine sơ tán.

Các nhà chức trách Ba Lan và Đức ước tính hiện có khoảng 787.300 người Ukraine chạy sang Ba Lan và khoảng 30.000 người sang Đức.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, số người từ Ukraine sơ tán sang các nước láng giềng trong 10 ngày qua đã vượt 1,5 triệu người trong ngày 6/3, gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn “gia tăng nhanh nhất” kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)