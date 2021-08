Tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ tăng do lo ngại biến thể Delta lây lan nhanh

Kênh truyền hình CNN ngày 31/7 dẫn phân tích dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở nước này đã gia tăng đều đặn trong ba tuần qua, đặc biệt là ở một số bang miền Nam - nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp do có nhiều người do dự.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh số ca mắc mới và nhập viện vì COVID-19 ngày càng gia nhiều do khả năng lây lan nhanh chóng của biến thể Delta , tốc độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ đã được cải thiện, với mức độ bình quân khoảng 652.084 liều/tuần, tăng 26% so với 3 tuần trước.

Đáng chú ý, tốc độ tiêm chủng đã được đẩy nhanh ở một số bang miền Nam, vốn gặp khó khăn trong nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng do có nhiều người lo ngại về sự an toàn của các loại vaccine hiện nay, cũng như vì một số lý do khác.

Tỷ lệ tiêm chủng trung bình ở bang Alabama đã cao hơn gấp đôi so với ba tuần trước. Đây là bang có tỷ lệ dân số tham gia tiêm chủng thấp nhất trên toàn quốc, khoảng 34%.

Cùng với Alabama, tỷ lệ tiêm chủng bình quân hàng ngày ở bang Arkansas - nơi chỉ có 36% dân số được tiêm chủng đầy đủ, cũng tăng gấp đôi trong 3 tuần vừa qua.

Trong khi đó, bang Louisiana - nơi có nhiều ca mắc mới nhất tính trên đầu người vào tuần trước và chỉ có 37% dân số được tiêm chủng đầy đủ, đã chứng kiến tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày tăng 111% so với 3 tuần trước.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng bình quân hàng ngày ở bang Missouri cũng đã tăng hơn 87% so với 3 tuần trước. Đây là bang bị tác động nặng nề với số ca COVID-19 mới gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden hôm 29/7 đã thông báo về một số biện pháp mới mà chính quyền Mỹ sẽ thực hiện để khuyến khích nhiều người tiêm vaccine ngừa COVID-19 và làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Trong số những biện pháp được Nhà Trắng đưa ra có quy định yêu cầu đội ngũ nhân viên liên bang phải chứng minh đã tiêm vaccine, nếu không sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Theo BBC