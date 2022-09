Tỷ lệ lạm phát tại Thụy Điển lên mức cao nhất trong 30 năm

Các số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 14/9 cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tháng Tám tại Thụy Điển đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ.

Một tuyến đường ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: Flypgs)

Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng với lãi suất cố định (CPIF) chu kỳ 12 tháng đã lên mức 9% trong tháng Tám, tăng so với mức 8% trong tháng Bảy.

Lạm phát tăng trong tháng Tám dù giá nhiên liệu đã thấp hơn so với tháng Bảy. Tuy nhiên, giá điện tiếp tục tăng, thêm 9% so với tháng Bảy và tăng 51,4% so với 1 năm trước đó.

Carl Martensson, chuyên gia thống kê của Cơ quan Thống kê Thụy Điển, cho biết giá thực phẩm và đồ uống không có cồn đã tăng hằng tháng kể từ tháng 12/2021.

Giá bảo trì và sửa chữa nhà ở, trang bị nội thất và thiết bị gia dụng, thực đơn nhà hàng, dịch vụ lưu trú cũng như các hàng hóa và dịch vụ khác cũng tăng. Tổng cộng, giá các mặt hàng này đã tăng 14,03% trong 12 tháng qua.

Giới phân tích tin rằng Ngân hàng Trung ương Thụy Điển ( Riksbanken ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế và đưa lạm phát về mức 2%.

Gần đây, Riksbanken đã bắt đầu thực hiện chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo CNN