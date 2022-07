Tuyên bố chung Jerusalem: Mỹ cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid . (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 14/7, tại Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký “Tuyên bố Jerusalem”, trong đó Mỹ “khẳng định sự ủng hộ lâu dài và nhất quán đối với giải pháp hai nhà nước và hướng tới thúc đẩy tạo điều kiện cho người dân Israel và Palestine được hưởng các biện pháp công bằng đảm bảo cho an ninh, tự do và thịnh vượng.”

Tuyên bố trên được đưa ra sau buổi làm việc giữa hai nhà lãnh đạo, với sự tham gia của các quan chức hai bên, trong đó hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực, đặc biệt là vấn đề hạt nhân Iran và tiến trình hòa bình Trung Đông liên quan cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Tuyên bố khẳng định mối quan hệ “không thể phá vỡ” giữa Mỹ và Israel và "cam kết bền bỉ của Mỹ đối với an ninh của Israel.”

Về vấn đề Iran, tuyên bố nêu rõ Mỹ cam kết sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định sẵn sàng “sử dụng mọi yếu tố của sức mạnh quốc gia” để đảm bảo việc này.

Về vấn đề thúc đẩy quan hệ giữa Israel và các nước Arab, tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của các hiệp định Abraham và kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Negev trong thúc đẩy cơ chế hợp tác mới trong khu vực và mong muốn mở rộng cơ chế hợp tác này.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, tuyên bố nêu rõ Mỹ và Israel tái khẳng định “cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

Tuyên bố được đưa ra nhân chuyến thăm chính thức Trung Đông lần đầu tiên của ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Theo lịch trình, sau hai ngày thăm Israel, ngày 14/5 ông Biden sẽ có cuộc gặp Tổng thống Palestine Malmould Abbas, trước khi lên đường sang thăm Saudi Arabia.

Trước đó, ngày 13/7, Tổng thống Biden đã tới thăm bảo tàng Yad Vashem ở Jerusalem, nơi tưởng niệm các nạn nhân diệt chủng Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và chứng kiến màn trình diễn của hệ thống phòng chống tên lửa bằng lazer Iron Beam (Tia Sắt) của Israel, được thiết kế tích hợp với hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) hiện có.

Tháp tùng ông Biden trong chuyến thăm Trung Đông lần này có khoảng 50 quan chức của Nhà Trắng, trong đó nổi bật là Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách an ninh mạng Anne Neuberger./.

(TTXVN/Vietnam+)