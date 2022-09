Trung Quốc trải qua mùa Hè nóng nhất trong hơn 60 năm qua

Đáy một hồ nước khô nứt nẻ do hạn hán kéo dài tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 23/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc (NCC), nước này đã trải qua mùa Hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu lưu giữ đầy đủ dữ liệu về khí tượng năm 1961.

NCC cho biết nhiệt độ trung bình từ ngày 1/6-31/8 vừa qua là 22,3 độ C, cao hơn 1,1 độ C so với nhiệt độ cùng kỳ những năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 1961. Tổng cộng 17 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hồ Nam (miền Trung) và thành phố Trùng Khánh (Tây Nam), ghi nhận mùa Hè nóng kỷ lục. Theo NCC, số ngày trung bình với nhiệt độ cao nhất từ 35 độ C trở lên trong ngày là 14,3 ngày, mức cao kỷ lục kể từ năm 1961 và nhiều hơn 6,3 ngày so với cùng kỳ của những năm trước.

Bên cạnh đó, 366 trạm khí tượng cấp quốc gia của Trung Quốc báo cáo nhiệt độ bằng hoặc vượt mức nhiệt cao kỷ lục trước đó. Tổng cộng 15 trạm ghi nhận nhiệt độ lên tới 44 độ C.

Trung tâm trên cũng cho biết lượng mưa trung bình trên cả nước giảm xuống mức thấp thứ hai trong cùng kỳ kể từ năm 1961.

Dự báo, nhiệt độ vào mùa Thu ở đa số các vùng của Trung Quốc sẽ gần bằng hoặc cao hơn một chút so với những năm trước.

Cùng ngày 6/9, Trung tâm giám sát thủy văn tỉnh Giang Tây cho biết mực nước của hồ Bà Dương (Poyang) - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, tiếp tục giảm do nhiệt độ liên tục ở mức cao và lượng mưa ít.

Cụ thể, mực nước tại trạm thủy văn Xingzi rút xuống còn 7,99 mét vào sáng cùng ngày, giảm khoảng 4 mét trong 31 ngày qua.

Hồ Bà Dương đã bước vào mùa khô năm nay từ ngày 6/8 vừa qua, thời điểm đến sớm nhất kể từ năm 1951.

Lực lượng chức năng đã bắt đầu công tác hỗ trợ khu vực hạn hán khi mực nước hồ dự kiến tiếp tục giảm do nắng nóng kéo dài và thời tiết hanh khô trong tuần tới./.

