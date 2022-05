Trung Quốc và Nga ngày 26/5 đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên, do Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo thời gian gần đây.

{publishtime} {title} {lead} {title} Trung Quốc, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên Người dân theo dõi qua truyền hình một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc ngày 4/5. (Ảnh: AFP/TTXVN) Trung Quốc và Nga ngày 26/5 đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên, do Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo thời gian gần đây. Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên nhận được sự ủng hộ của 13 ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga nói rằng họ ủng hộ một tuyên bố mang tính không ràng buộc hơn là một lệnh trừng phạt mới nghiêm khắc chống Triều Tiên. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun nêu rõ “Mỹ không nên thay thế trọng tâm một chiều vào việc thực hiện các lệnh trừng phạt mà nên thúc đẩy các giải pháp chính trị.” Ông cũng cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với Triều Tiên. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đã phớt lờ lời kêu gọi của Triều Tiên chấm dứt “hành động thù địch” và tham gia đối thoại./. (TTXVN/Vietnam+)

