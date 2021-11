Trung Quốc hỗ trợ Indonesia xây dựng trung tâm sản xuất vaccine

Chính phủ Trung Quốc đang hỗ trợ Indonesia xây dựng trung tâm sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Xiao Qian ngày 18/11 cho biết hợp tác vaccine là điểm nhấn mới trong mối quan hệ giữa hai nước.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện có 5 công ty Trung Quốc đang làm việc tích cực với các công ty Indonesia để xây dựng chuỗi sản xuất vaccine thông qua các kênh kỹ thuật khác nhau.

Trung Quốc đã chuyển giao 41 đợt vaccine của các hãng Sinovac và Sinopharm với tổng cộng 247 triệu liều cho Indonesia. Số lượng này chiếm 80% lượng vaccine mà Indonesia nhận được.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết nước này đang cạnh tranh với Ấn Độ và Hàn Quốc trong việc xây dựng các trung tâm, đầu mối đào tạo và chuyển giao kiến thức về vaccine COVID-19 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Kế hoạch thành lập trung tâm vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng cho một số khu vực nhằm tạo miễn dịch cho cộng đồng thế giới. Nam Phi là quốc gia đầu tiên trở thành trung tâm vaccine của WHO cho khu vực châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)