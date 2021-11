Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị cấp cao APEC trực tuyến

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 12/11 tới giữa lúc Mỹ báo hiệu những cam kết của nước này với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hợp tác đa phương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC ngày 6/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Động thái này diễn ra khi ông Biden, người đã nhậm chức hồi tháng 1, tìm cách hồi sinh sự hiện diện của nước Mỹ trong một khu vực đang đối mặt với sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Nhà Trắng ngày 8/11 cho biết, trong hội nghị sắp tới của khối gồm 21 thành viên dưới sự chủ trì của New Zealand, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực giải quyết đại dịch COVID-19 và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Hội nghị cấp cao APEC 2021 là sự kiện cuối cùng trong Tuần lễ cấp cao APEC 2021 do New Zealand đăng cai tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuần lễ sẽ bắt đầu với Hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài trong hai ngày 9-10/11 (theo giờ địa phương) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta và Bộ trưởng Thương mại và tăng trưởng xuất khẩu Damien O’Connor của New Zealand. Tiếp sau sự kiện này là Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2021 vào ngày 11-12/11.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo APEC cũng sẽ có cuộc đối thoại thường niên với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) vào ngày 12/11 tới, do Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC 2021 Rachel Taulelei đồng chủ trì./.

(Vietnam+)