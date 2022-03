Toàn bộ 14 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ sập mỏ than tại Trung Quốc

Ảnh minh họa. (Ảnh: inform.kz)

Sau 10 ngày liên tục tìm kiếm cứu nạn, giới chức tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 6/3 xác nhận toàn bộ 14 thợ mỏ mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ xảy ra tại thành phố này hôm 25/2 đều đã tử nạn.

Thông tin trên được công bố sau khi lực lượng cứu nạn đến chiều 6/3 đã tìm được toàn bộ thi thể các thợ mỏ . Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập này.

Theo cơ quan cứu hộ, các thợ mỏ trên bị mắc kẹt kể từ khi phần mái của mỏ than Sanhe Shunxu, huyện Trinh Phong, tỉnh Quý Châu bất ngờ bị sập vào lúc 8h40 ngày 25/2.

Số liệu của Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc cho biết sản lượng khai thác hằng năm của mỏ than này vào khoảng 150.000 tấn.

Tai nạn sập hầm mỏ tại Trung Quốc là một trong các loại tai nạn gây nhiều thương vong nhất trên thế giới. Nhiều năm trở lại đây, nước này đang kêu gọi chấm dứt khai thác tại những mỏ than nhỏ có năng suất dưới 300.000 tấn/năm do lo ngại các vấn đề an toàn và môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)