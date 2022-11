Tin vắn thế giới sáng 29-11

Nga và Mỹ hoãn đàm phán về việc nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân; Mỹ phê chuẩn thương vụ bán tên lửa trị giá 323 triệu USD cho Phần Lan; Nhiều địa phương tại Cuba sẽ tiến hành bầu cử vòng 2; EU không tìm được tiếng nói chung về áp trần giá dầu của Nga; Kỳ nghỉ lễ tại châu Âu rơi vào thời điểm khủng hoảng năng lượng; Nhật Bản chủ trương tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GPD... là những thông tin thế giới quan trọng sáng 29-11.

* Ngày 28-11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, cuộc họp của Ủy ban điều phối song phương trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ không diễn ra vào ngày 29-11 đến ngày 6-12 tới tại Cairo (Ai Cập) như kế hoạch mà được rời sang ngày khác. Được ký kết năm 2010, thỏa thuận New START sẽ hạn chế kho vũ khí của Nga và Mỹ ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai. Đến tháng 1-2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí kéo dài hiệp ước này thêm 5 năm, tới năm 2026. Cho đến nay, Moskva và Washington cho phép lẫn nhau mỗi năm được thực hiện dưới 20 lần thanh sát trong khuôn khổ New START.

* Ngày 28-11, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố phê chuẩn thương vụ bán tên lửa không đối không chiến thuật AIM 9X Block II và tên lửa không đối đất AGM-154 cho Phần Lan, với tổng trị giá 323 triệu USD. Động thái được đưa ra sau khi Phần Lan cùng Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

* Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba Alina Balseiro cho biết, hơn 5,7 triệu cử tri nước này đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu hội đồng nhân dân cấp địa phương. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, 11.502 đại biểu đã được nhân dân lựa chọn, có 925 vị trí khác sẽ tiếp tục được bầu tại cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 4-12 do không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ trong vòng đầu tiên.

* Nguồn tin ngoại giao ngày 28-11 cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được đồng thuận về áp trần giá dầu thô của Nga được vận chuyển bằng đường biển. Nguyên nhân vì Ba Lan cho rằng mức trần phải được đặt thấp hơn đề xuất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm cắt giảm khả năng tài chính của Moskva. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước ngày 5-12, EU sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn vốn đã được thống nhất từ hồi tháng 5, theo đó cấm nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5-12 và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ ngày 5-2-2023.

* Trong dịp Giáng sinh năm nay, các nhà chức trách tại khắp các thành phố châu Âu đều phải đưa ra quy định về thời gian chiếu sáng, trong bối cảnh khủng hoảng khiến các hóa đơn tiền điện tăng cao. Theo đó, từ Paris cho đến London, các nhà chức trách đều đã giới hạn giờ chiếu sáng cho dịp lễ, trong khi nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng hoặc các nguồn năng lượng tái sinh. Cây thông tại chợ trung tâm ở thành phố Strasbourg (Pháp) năm nay cũng không lấp lánh ánh đèn như mọi năm, do chính quyền đã giảm tiêu thụ điện 10%.

* Ngày 28-11, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng Kishida và Bộ trưởng Tài chính Sunhichi Suzuki, Kishida và Bộ trưởng Tài chính Sunhichi Suzuki, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết Thủ tướng Kishida đã chỉ thị cho các bộ trưởng chủ chốt nâng chi tiêu quốc phòng và các biện pháp bổ sung lên mức tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay của nước này trong 5 năm.

HG (Tổng hợp từ AFP/Reuters/TTXVN)