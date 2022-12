Tin vắn thế giới sáng 26-12

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ; Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu; Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt xung đột trong thông điệp Giáng sinh; Trung Quốc phát hành bộ tiền xu mừng Tết Nguyên đán 2023; Palestine cảnh báo hậu quả từ việc Israel cấm thiết bị y tế vào Gaza... là những thông tin thế giới quan trọng sáng 26-12.

* Phát biểu với báo giới về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để hướng tới sự phát triển ổn định và lành mạnh của mối quan hệ Trung-Ấn. Hai bên đang tiếp tục liên lạc với nhau thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, cũng như cam kết duy trì ổn định ở khu vực biên giới.

Xe quân sự Ấn Độ di chuyển dọc tuyến đường gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới Ấn Độ- Trung Quốc ngày 21/10/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

* Ngày 26/12, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết thị trường Liên minh châu Âu (EU) vẫn mở cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Trong 11 tháng của năm 2022 nguồn cung LNG đã tăng lên mức 19,4 tỷ m3.

Toàn cảnh giếng khí đốt Bovanenkovo ở bán đảo Yamal thuộc Bắc Cực. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện Nga cung cấp khí đốt thông qua đường ống TurkStream đang chạy hết công suất, trong khi tuyến đường ống qua Ukraine cung cấp 42 triệu m3 khí đốt mỗi ngày, tương đương khoảng 1/3 khối lượng vận chuyển được nêu trong hợp đồng. Phó Thủ tướng Novak khẳng định rằng có nhu cầu đối với khí đốt của Nga. Vì vậy, Moskva tiếp tục coi châu Âu là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của nước này. Theo ông Novak, thế giới đang có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng do các công ty dầu mỏ và khí đốt phương Tây ít đầu tư trong lĩnh vực này.

* Trong thông điệp Giáng sinh truyền thống, ngày 25/12, Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh thế giới đang rất cần hòa bình.

Từ vương cung thánh đường St.Peter ở Vatican, Giáo hoàng Francis gửi lời chúc Giáng sinh, kêu gọi giúp đỡ những người vô gia cư, người di cư, tị nạn, những người nghèo khó đang vật lộn để có thức ăn, hơi ấm. Giáo hoàng cảnh báo cuộc khủng hoảng kéo dài 10 tháng qua tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Afghanistan và các quốc gia vùng Sừng châu Phi. Giáo hoàng cũng nhấn mạnh cần quan tâm cả đến những người dân đang phải chịu đựng các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo khác như ở Syria, Haiti hay vùng Sahel của châu Phi. Thông điệp Giáng sinh của Giáo hoàng cũng kêu gọi nối lại đối thoại giữa Israel và Palestine.

*Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) vừa phát hành bộ tiền xu mừng Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ đồng xu gồm 1 đồng vàng, 1 đồng bạc và 1 đồng hợp kim đồng có 2 màu.

Đồng xu bằng hợp kim đồng cũng có mệnh giá 10 NDT, được trang trí bằng hình con Thỏ. (Nguồn: PBOC)

Cụ thể, đồng xu bằng vàng và bạc có mệnh giá lần lượt là 10 NDT (khoảng 1,43 USD) và 3 NDT, mặt trước có in quốc huy Trung Quốc và con số “2023”. Mặt sau hai đồng xu này có khắc chữ Phúc bằng tiếng Hán, mang ý nghĩa hạnh phúc và may mắn, xung quanh được trang trí bằng những họa tiết mang không khí lễ hội truyền thống Trung Quốc như cảnh múa sư tử... Việc phát hành đồng xu có in hình con giáp của năm mới nhằm đáp ứng nhu cầu lì xì, mừng tuổi trong dịp Tết.

* Nhà chức trách Palestine cảnh báo quyết định của Israel cấm chuyển thiết bị y tế tới Dải Gaza sẽ khiến hàng trăm bệnh nhân gặp nguy hiểm tính mạng. Lệnh cấm của Israel cũng gây khó khăn cho việc sửa chữa các máy móc hiện có do thiếu linh phụ kiện. Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhóm nhân quyền ngay lập tức can thiệp và gây sức ép để Israel cho phép chuyển thiết bị y tế tới Gaza.

Xe chở hàng cứu trợ qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dải Gaza hiện có khoảng 2,3 triệu người Palestine sinh sống. Khu vực này nằm trong vòng bao vây, phong tỏa của Israel kể từ năm 2007, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân tại đây. Hệ thống y tế công cộng tại dải Gaza đang rơi vào tình trạng mỏng manh hơn bao giờ hết. Các bệnh viện tại đây thiếu thiết bị và vật tư y tế quan trọng như túi máu, đèn phẫu thuật, thuốc gây mê, kháng sinh, thiết bị bảo hộ cá nhân, máy thở và bình oxy.

