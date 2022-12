Tin vắn thế giới sáng 19-12

EU nhấn mạnh sự cần thiết của việc di cư an toàn và hợp pháp; Algeria và Pháp quyết định nối lại quan hệ lãnh sự bình thường; Triều Tiên tuyên bố phát triển vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa; Người dân Nhật Bản không ủng hộ tăng thuế để phát triển quân đội; Cộng hòa Séc ghi nhận mức nhiệt độ thấp kỷ lục trong 20 năm qua... là những thông tin thế giới quan trọng sáng 19-12.

Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp giải cứu ngoài khơi đảo Crete. Ảnh: AFP/TTXVN

* Trong tuyên bố, nhân ngày quốc tế người di cư (18/12), Liên minh châu Âu (EU) đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc di cư an toàn, hợp pháp và được quản lý tốt. Theo đó, hàng năm có khoảng 2 đến 3 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến EU hợp pháp để làm việc hoặc học tập. Đồng thời, cũng có hàng nghìn người tìm cách đến EU theo những cách không an toàn và nguy hiểm. Hiện EU và các quốc gia thành viên đang hợp tác với các quốc gia đối tác để đảm bảo việc di cư được quản lý tốt, có trật tự và an toàn hơn, vì lợi ích của tất cả những bên liên quan.

* Đến thăm thủ đô Algiers ngày 18/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết, Algeria và Pháp đã nối lại mối quan hệ lãnh sự bình thường như trước đại dịch COVID-19, đặc biệt là mối quan hệ về thị thực và sự trao đổi giữa hai nước.

* Ngày 19/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối quan trọng” trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc thử nghiệm trên đã được thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae vào ngày 18/12 chủ yếu nhằm “đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất."

* Kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố đợt tăng cường quân đội lớn nhất của nước này kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, theo đó gần 65% số người được hỏi phản đối việc tăng thuế cho chi tiêu quân sự, trong khi 87% cho rằng lời giải thích của ông Kishida về nhu cầu tăng thuế là chưa đủ thuyết phục. Kế hoạch thu thuế trong 5 năm của Chính phủ Nhật Bản, từng bị coi là điều không tưởng, sẽ biến quốc gia đang theo chủ nghĩa hòa bình này trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

* Ngày 18/12, Séc đã ghi nhận nhiệt độ tại vùng Nam Bohemia của nước này giảm sâu xuống âm 27,5 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp kỷ lục trong 20 năm qua tại khu vực miền Nam nước Séc. Viện Khí tượng Thủy văn Séc cũng đã ban bố cảnh báo về tình trạng băng giá nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần cho toàn bộ quốc gia với hơn 10 triệu dân này.

HG (Tổng hợp từ AFP/Kyodo/Yonhap/TTXVN)