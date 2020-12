Thời tiết thuận lợi thúc đẩy cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Thời tiết ôn hòa, khô ráo dự kiến trong tuần này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lượng cử tri Mỹ đi bỏ phiếu đông hơn vào “Ngày Bầu cử” 3/11 (tối 3/11 và sáng 4/11 theo giờ Việt Nam).

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại điểm bầu cử ở North Charleston, bang Nam Carolina ngày 16/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy trời mưa có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của cử tri tại Mỹ với gần 1% mỗi inch, trong khi tuyết rơi 1 inch làm giảm gần 0,5% số lượng cử tri đi bầu.

Một báo cáo khác vào năm 2017 cũng cho thấy rằng sự thay đổi tích cực về nhiệt độ trong Ngày Bầu cử liên quan đáng kể đến sự gia tăng số cử tri đi bỏ phiếu. Cứ mỗi lần tăng 1 độ C (1,8°F), số cử tri đi bỏ phiếu lại tăng thêm 0,14%.

Điều khiến tác động của thời tiết đối với Ngày bầu cử này trở nên độc đáo là tác động đảng phái dự kiến mà nó có thể có.

Với sự gia tăng đột biến trong cuộc bỏ phiếu sớm trên toàn quốc được thúc đẩy phần lớn bởi đảng Dân chủ, các cử tri đảng Cộng hòa dự kiến sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc bỏ phiếu trực tiếp vào thứ Ba (3/11) và tác động của thời tiết vào ngày này có thể ảnh hưởng không cân đối đến những người bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa .

Tại khu vực New England, thời tiết vào ngày 3/11 sẽ mát mẻ, tương đối khô ráo và khả năng mưa thấp.

Theo Weather Spark, nhiệt độ trung bình vào ngày bầu cử thấp hơn một chút so với bình thường, với nhiệt độ trung bình ở thành phố Boston, bang Massachusetts trong ngày 3/11 vào từ 4 đến 10 độ C, và việc không có mưa sẽ giúp cử tri đi bầu cử nhiều hơn.

Tại khu vực Đông Bắc, thời tiết ấm áp và khô ráo tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Nhiệt độ tại khu vực Manhattan, thành phố New York và thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania cao nhất trong khoảng từ 8 đến 10 độ C là thông tin đặc biệt tích cực đối với đảng Dân chủ, những người đang có tỷ lệ cử tri đi bầu cao ở thành phố và các vùng ngoại ô.

Thời tiết tại khu vực miền Trung (Mid Atlantic) cũng sẽ ấm và khô với mức cao nhất gần 14 độ C vào ngày 3/11, trong khi ít khả năng có mưa trên khắp miền Nam và nhiệt độ dễ chịu sẽ tạo điều kiện cho cử tri đi bỏ phiếu mạnh mẽ ở hai khu vực có nhiều tiểu bang chiến địa.

Thành phố Charlotte, bang North Carolina sẽ có nhiệt độ cao nhất là 18 độ C và chỉ 10% khả năng mưa, trong khi nhiệt độ cao nhất ở Atlanta, bang Georgia là 17 độ C và chỉ 10% khả năng mưa vào ban đêm, còn nhiệt độ ở Miami, bang Florida sẽ đạt mức cao nhất là 25 độ C với rất ít khả năng có mưa.

Tại khu vực Trung Tây, nhiệt độ tại Detroit, bang Michigan và Milwaukee, bang Wisconsin đều ít có khả năng mưa và nhiệt độ trung bình trên 10 độ C, trong khi 2 thành phố Des Moines, bang Iowa gần và Topeka, bang Kansas nhiệt độ có thời điểm trên 20 độ C.

Nhiệt độ tại khu vực Tây Nam sẽ ở mức cao và khí hậu khô, trong đó hai thành phố Phoenix, bang Arizona Las Vegas có nền nhiệt dao động từ 26-33 độ C.

Trong khi đó, Bờ Tây là khu vực duy nhất tại Mỹ dự kiến sẽ có mưa ở một số nơi vào ngày 3/11.

Thành phố Seattle, bang Washington và Portland, bang Oregon sẽ có nhiệt độ 10 độ C và khả năng mưa là 60%. Bang California sẽ có thời tiết tốt hơn khi Los Angeles không mưa và nhiệt độ thấp vào khoảng 26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)