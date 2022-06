Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 14 thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo

Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/6 cho hay đã bắt giữ ít nhất 14 thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các cuộc truy quét ở hai tỉnh của nước này.

Theo đài phát thanh nhà nước TRT, cảnh sát tại tỉnh Adana đã đột kích nơi ở của 10 người nước ngoài từng là thành viên của IS tại Syria. Trong một chiến dịch khác ở tỉnh Eskisehir, cảnh sát cũng bắt giữ 4 nghi phạm có liên quan tới IS. 7 người khác bị nghi dính líu tới IS cũng bị bắt giữ tại thủ đô Ankara hôm 7/6.

Ankara đưa IS vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2013, cáo buộc tổ chức này gây ra các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 có nhiều thương vong.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng thường xuyên tiến hành các cuộc truy quét thành viên IS tại nước này./.

