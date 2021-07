Tajikistan điều quân tăng cường an ninh tại biên giới với Afghanistan

Văn phòng báo chí của Tổng thống Tajikistan thông báo tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 5/7, Tổng thống Emomali Rahmon đã yêu cầu Bộ Quốc phòng điều 20.000 quân tăng cường an ninh ở biên giới với Afghanistan do căng thẳng leo thang tại các tỉnh phía Bắc nước láng giềng này.

Lính biên phòng Tajikistan tuần tra tại khu vực biên giới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông báo, do tình hình ngày càng trầm trọng ở biên giới Tajikistan-Afghanistan, các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tajikistan đã xem xét vấn đề đảm bảo an ninh biên giới và thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ biên giới nhà nước.

Thông báo có đoạn: “Tổng Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Tajikistan, ông Emomali Rahmon đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng điều 20.000 quân nhân dự bị tăng cường hơn nữa biên giới Tajikistan-Afghanistan ."

Ông Rahmon cũng đặc biệt quan tâm đến việc ngăn chặn các vi phạm ở biên giới liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, cực đoan và buôn bán ma túy.

Trong ngày 5/7, trung tâm báo chí của Lực lượng Biên phòng thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Nhà nước Tajikistan (GKNB) đã thông báo việc cho phép 1.037 binh sỹ chính phủ Afghanistan vượt biên giới vào Tajikistan sau khi họ buộc phải rút lui trong các cuộc đụng độ vũ trang với lực lượng Taliban.

Theo cơ quan này, trong đêm 4 rạng sáng 5/7, Taliban đã kiểm soát hoàn toàn 6 huyện Hohon, Shikai, Nusai, Mohimai, Shugnon và Sulton Ishkashim thuộc tỉnh Badakhshan của Afghanistan có đường biên giới chung dài 910km với Tajikistan.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tình hình ở Afghanistan đang ngày càng xấu đi và bất ổn đang hiện hữu tại đây.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Peskov nêu rõ: “Nhìn chung, sau khi Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, diễn biến tình hình ở quốc gia Tây Nam Á này là vấn đề khiến chúng tôi ngày càng lo ngại. Chúng tôi quan sát rất kỹ và nhận thấy thật không may, tình trạng bất ổn đang diễn ra.”

Taliban đang giành được quyền kiểm soát một số khu vực với tốc độ rất nhanh, trong đó có nhiều địa bàn ở miền Bắc, nơi sinh sống của các nhóm thiểu số Afghanistan.

Các cuộc đụng độ bạo lực và tấn công khủng bố vẫn tiếp diễn tại Afghanistan bất chấp các cuộc hòa đàm diễn ra giữa Chính phủ Afghanistan và đại diện của Taliban tại thủ đô Doha của Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)