Số người mất tích tại Mexico đã vượt mốc 100.000 người

Tình nguyện viên và người thân tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích ở Mexico . (Ảnh: Yahoo News)

Theo số liệu chính thức của Mexico, số người mất tích tại nước này đã vượt mốc 100.000 người trong khi các tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Mexico hành động ngay để tìm kiếm những người mất tích này.

Cơ quan đăng ký người mất tích quốc gia Mexico vốn theo dõi các vụ mất tích kể từ năm 1964, cho biết tính đến ngày 16/5, khoảng 100.012 người đã biến mất, với khoảng 75% trong đó là nam giới.

Số vụ mất tích tại Mexico đã tăng vọt do tình trạng bạo lực liên quan tới ma túy lan tràn tại nước này trong 16 năm qua. Một tổ chức nhân quyền mang tên The Movement for Our Disappeared ngày 16/5 cảnh báo rằng con số trên chắc chắn thấp hơn con số thực tế, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mexico giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách toàn diện.

Tháng 4/2021, Ủy ban Liên hợp quốc về tình trạng mất tích cưỡng bức (CED) cảnh báo Mexico đang đối mặt với xu hướng gia tăng ở mức đáng báo động về các vụ mất tích. Theo CED, các tổ chức tội phạm là thủ phạm chính gây ra các vụ mất tích này, với sự đồng lõa ở nhiều cấp độ của một bộ phận quan chức. Ngoài ra, các cuộc điều tra người mất tích thiếu sự hỗ trợ chính thức

Chính phủ Mexico cho biết khoảng 37.000 thi thể chưa được nhận dạng đang được lưu giữ tại các nhà xác, trong khi các tổ chức dân sự cho rằng con số này có thể còn cao hơn nhiều.

Giới chức Mexico đang củng cố cơ sở dữ liệu về người mất tích, bằng các mẫu di truyền học, mặc dù nhiều thi thể đã được chôn cất mà không được nhận dạng do nhà xác đã quá tải.

Mexico cũng ghi nhận trên 340.000 người thiệt mạng chủ yếu là do các tổ chức tội phạm gây ra kể từ năm 2006, khi chính quyền lúc đó phát động chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại nước này./.

