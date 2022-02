Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao tại nhiều nước trên thế giới

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 23/1/2022. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ tính đến 9h30 sáng 4/2 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 388.319.889 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.730.598 ca tử vong. Số ca bình phục là 307.715.151 ca. Hiện có 91.522 ca trong tình trạng nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 3.056.893 ca mắc COVID-19 và 11.286 ca tử vong. Brazil là quốc gia có số ca mắc mới cao nhất, với 286.050 ca, trong khi Mỹ có số ca tử vong cao nhất, với 2.376 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước do sự lây lan của biến thể Omicron.

Hàn Quốc: Số ca mắc mới lần đầu vượt 27.000 ca

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 27.000 ca, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận thêm 27.443 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 27.283 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 934.656 ca.

Giới chức y tế nước này cảnh báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 5 ngày (đến ngày 2/2) có thể khiến số ca mắc mới liên tục lập mốc cao kỷ lục trong những tuần tới.

Trước tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn 2 tuần các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Chính phủ cũng quyết định giảm độ tuổi được sử dụng thuốc điều trị COVID-19 từ 60 tuổi xuống còn 50 tuổi để hạn chế các ca bệnh nặng.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc đang xem xét cách thức cải thiện hệ thống điều trị COVID-19 tại nhà để đối phó với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron .

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng ban hành quy định mới, theo đó chỉ những người có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 dương tính mới phải làm xét nghiệm PCR.

Ca mắc mới trong ngày vượt 35.000 ca ở Chile

Số ca mắc mới trong một ngày tại Chile cũng lần đầu tiên vượt mốc 35.000 ca. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 35.197 ca mắc mới và 82 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 2.258.005 và 39.824.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Santiago (Chile), ngày 10/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số ca mắc mới tại Chile trong 7 ngày qua đã tăng tới 73%, thậm chí là tăng 219% trong vòng 14 ngày. Do sự lây lan của biến thể Omicron, trong những tuần gần đây, nước này thường xuyên ghi nhận số ca mắc mới trên 30.000 ca/ngày. Số bệnh nhân phải chăm sóc tích cực và số ca tử vong do mắc COVID-19 cũng tăng so với tháng 12/2021.

Ca nhiễm mới cao kỷ lục tại Nga

Nga cũng ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ qua ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 155.768 ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước này không có kế hoạch áp dụng các hạn chế phòng, chống COVID-19 mới.

Hiện nhà chức trách đang thảo luận các đề xuất bãi bỏ hạn chế đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 (các trường hợp F1)./.

(TTXVN/Vietnam+)