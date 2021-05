Quốc tế kêu gọi Israel và Palestine nhanh chóng giảm căng thẳng

Ngày 12/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi giảm các hành động bạo lực đẫm máu bùng phát giữa Israel và người Palestine.

Thông báo của Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm ngày 12/5, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc giao tranh tiếp diễn và số người thương vong liên tục gia tăng. Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên giảm căng thẳng và giải quyết hòa bình xung đột hiện nay. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo của Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Erdogan đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng cộng cồng quốc tế cần có hành động với Israel. Ông Erdogan cũng kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới khu vực xung đột hiện nay để bảo vệ người Palestine, đề xuất được Ankara đưa ra từ 2018.

Cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại trước tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine tại Đông Jerusalem và Dải Gaza đang ở mức căng thẳng nhất trong những năm gần đây, khiến 35 người thiệt mạng.

Trong ngày 12/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang, đồng thời lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine dừng giao tranh và tránh gây thương vong cho dân thường.

Trong sáng 12/5, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Dải Gaza trong khi phong trào Hồi giáo Hamas và các tay súng Palestine khác bắn các loạt rocket qua biên giới.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng định nước này sẽ tăng cường tấn công các lực lượng Palestine ở Dải Gaza. Phát biểu tại thành phố miền Nam Ashkelon - khu vực vừa hứng chịu các đợt rocket của Palestine, ông Gantz nêu rõ: “Quân đội sẽ tiếp tục tấn công nhằm lập lại trật tự lâu dài và tổng thể. Chỉ khi đạt được mục tiêu đó, chúng tôi mới có thể bàn về một lệnh ngừng bắn ."

Trong một diễn biến liên quan, cộng đồng người Do Thái tại Đức ngày 12/5 kêu gọi tăng cường bảo vệ các cơ sở của người Do Thái sau khi cờ Israel bị đốt trước các giáo đường Do Thái, trong bối cảnh bạo lực giữa Israel và người Palestine gia tăng.

Cảnh sát đã bắt giữ 16 người trong hai vụ việc xảy ra tại các thành phố Born và Muenster trong ngày 11/5./.

(TTXVN/Vietnam+)