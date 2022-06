Quốc hội Mỹ thông qua dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn

Ngày 24/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hằng ngày.

Súng được trưng bày tại một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của RTD Arms & Sport ở Goffstown, New Hampshire (Mỹ), ngày 2/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 234 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã tán thành “Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn” dài 80 trang về kiểm soát súng đạn.

Toàn bộ thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận, trong khi 14 thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật này.

Văn bản “Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn” dài 80 trang, trong đó có các nội dung chi hàng triệu USD cho vấn đề sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các chương trình can thiệp khủng hoảng và khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào Hệ thống Kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia.

Dự luật cũng đưa ra những thay đổi đáng kể về quy định mua súng đối với các đối tượng ở độ tuổi từ 18 đến 21.

Dự luật này là một nỗ lực mang tính liên bang mới quan trọng nhất nhằm giải quyết nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ kể từ khi lệnh cấm vũ khí tấn công có hiệu lực trong 10 năm hết hạn vào năm 1994.

Dự luật trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường tiểu học ở thị trấn Uvalde, bang Texas, và tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, bang New York.

Các nhà lập pháp Mỹ tìm cách thúc đẩy để dự luật được thông qua trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ ngày 4/7 tới.

Trước đó, trong tối 23/6, Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này với tỷ lệ 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống. Trong đó, 15 thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm cả lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, ủng hộ.

Sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, dự luật sẽ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào sáng 25/6 (giờ địa phương).

Theo Reuters