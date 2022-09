Pháp: Giảm thời gian chiếu sáng Tháp Eiffel để tiết kiệm năng lượng

Tháp Eiffel chìm trong bóng tối là một phần trong kế hoạch tiết kiệm năng lượng của châu Âu nhằm chống lại chi phí năng lượng tăng cao. (Nguồn: Getty)

Ngày 13/9, Thị trưởng thành phố Paris (Pháp) Anne Hidalgo đã công bố một loạt các biện pháp tiết kiệm năng lượng để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới, trong đó có tắt đèn Tháp Eiffel.

Cụ thể, từ ngày 23/9, thành phố Paris sẽ tắt đèn Tháp Eiffel sớm hơn 1 giờ so với bình thường; tắt đèn tại các tòa nhà công cộng vào lúc 22h, hạ nhiệt độ nước trong các bể bơi thành phố xuống 25 độ C so với 26 độ C hiện nay, giảm hệ thống sưởi ấm trong các tòa nhà công cộng xuống còn 18 độ C.

Hiện nay, tòa tháp biểu tượng của Paris được thắp sáng đến 1h00 nhờ 1 hệ thống đèn chiếu sáng. Kế hoạch tắt đèn Tháp Eiffel từ 23h45 sẽ giúp giảm 4% lượng điện năng tiêu thụ.

Hóa đơn tiền điện của thành phố ước tính sẽ lên tới 90 triệu euro (89,9 triệu USD) trong năm nay, tăng 35 triệu euro so với thông thường.

Các biện pháp trên nhằm đáp ứng mục tiêu mà Tổng thống Emmanuel Macron đề ra cho ngành công nghiệp, hộ gia đình và chính quyền các thành phố, theo đó nước này sẽ cắt giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng để đối phó với việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt và giá năng lượng leo thang.

Trên khắp châu Âu, các quốc gia khác cũng đang tìm cách cắt giảm tiêu thụ năng lượng và lấp đầy các kho dự trữ khí đốt để chuẩn bị cho khả năng Nga cắt giảm hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Pháp không phụ thuộc vào nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga như các nước láng giềng. Tuy nhiên, Pháp buộc phải nhập khẩu điện do số lượng kỷ lục các lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động ở nước này, làm tăng áp lực lên ngành điện.

Thông thường, Pháp là nước xuất khẩu điện ở châu Âu./.

